Severina ove subote stiže na jednu od najljepših pozornica na Jadranu

Popularna hrvatska pjevačica Severina u subotu, 25. srpnja, ponovno će nastupiti na vidikovcu Gospe od Loreta u Primoštenu, jednoj od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali. Da je ovo ljeto u znaku Severine, potvrđuje njezin koncertni raspored ispunjen nastupima diljem regije. Posebno se ističe veliki koncert u pulskoj Areni, zakazan za 8. kolovoza, za koji su ulaznice rasprodane čak mjesec dana unaprijed. Velik interes publike još je jednom potvrdio da se svaki Severinin izlazak na pozornicu iščekuje s velikim nestrpljenjem.

Povratak na vidikovac Gospe od Loreta

Prije pulskog spektakla Severina će nastupiti na nizu ljetnih pozornica, a jedna od prvih postaja bit će Primošten.

U subotu, 25. srpnja, ponovno stiže na vidikovac Gospe od Loreta, mjesto koje se posljednjih godina prometnulo u jednu od najatraktivnijih koncertnih lokacija na Jadranu. Jedinstveni pogled na Primošten i okolni arhipelag, mediteranski krajolik te pozornica pod otvorenim nebom stvaraju ambijent kakav je teško pronaći na drugim koncertnim lokacijama.

Prošlogodišnji koncert ostao u posebnom sjećanju

Severinin prošlogodišnji nastup na istoj lokaciji ostao je zapamćen po atmosferi koja se savršeno stopila s jedinstvenim ambijentom. Dok je sunce zalazilo nad primoštenskim arhipelagom, tisuće posjetitelja pjevale su neke od njezinih najvećih hitova, stvarajući večer koju su mnogi izdvojili kao jedan od najljepših glazbenih trenutaka prošlog ljeta. Upravo zato ovogodišnji povratak na vidikovac Gospe od Loreta prati veliko zanimanje publike, koja ponovno očekuje večer ispunjenu glazbom, emocijama i prepoznatljivom Severininom energijom.

Preostao još mali broj ulaznica

Svi koji žele biti dio velike ljetne večeri pod zvijezdama trebali bi požuriti jer je u prodaji ostao još mali broj ulaznica. Ulaznice se mogu osigurati putem sustava Adriaticket.