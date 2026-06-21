Severina otvorila hotel u Crikvenici: U projekt investirala 28-godišnja bivša loto djevojka

Regionalna glazbena zvijezda Severina Vučković nastupila je u subotu navečer u Crikvenici, gdje je koncertom na plaži okupila gotovo 3000 posjetitelja, pokazuju službeni podaci organizatora.

Nastup je održan u sklopu svečanog otvorenja novog hotela Solterra, nekadašnjeg hotela Eden, zgrade iz 1932. godine koja je nakon dugog razdoblja zapuštenosti obnovljena i vraćena u život.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obnova nekadašnjeg hotela Eden izazvala je pozitivne reakcije dijela lokalnog stanovništva, posebno zbog činjenice da je zadržan njegov prepoznatljiv vanjski izgled.

– Zgrada je godinama bila zapuštena i bilo ju je tužno gledati. Doslovno je bila ruševina. Mi malo stariji Crikveničani sjećamo se kakva je bila prije i vidi se da se u obnovi pazilo na očuvanje originalnog izgleda. Mislim da je svima ljepše gledati ovo nego onaj prijašnji izgled, pogotovo s obzirom na to da se hotel nalazi na samoj šetnici, u centru Crikvenice, uz more – rekao je Lovro (63), jedan od lokalnih stanovnika.

U hotel je investirala Paula Čatipović, široj javnosti poznata kao nekadašnja loto djevojka. Istaknula je kako joj je cilj bio sačuvati karakter zgrade koja je desetljećima bila dio identiteta grada.

– Hotel je zaista poseban, ima dušu, kao i Crikvenica i Crikveničani. Ulaganje u ovakve projekte i nekretnine općenito uvijek je dobar potez. Fokusirala sam se na Istru i Kvarner, a za ubuduće ćemo vidjeti – izjavila je Čatipović.

Crikvenica je tako prvi ljetni vikend obilježila spojem glazbenog spektakla i obnovom jednog od svojih prepoznatljivih objekata, uz tisuće posjetitelja koji su Severinine hitove pratili uz samo more.