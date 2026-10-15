Severina otvorila dušu Slovencima: "Dvanaest godina provela sam na sudovima, a zapravo sam bila ambicija svoje sestre"

Jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, Severina, gostovala je u slovenskom podcastu POPkast, gdje je s voditeljem Simonom Vadnjalom razgovarala o glazbi, privatnom životu i iskustvima koja su je obilježila. U razgovoru, o kojem piše slovenski portal 24ur.com, dotaknula se i razdoblja koje je provela u sudnicama zbog borbe za skrbništvo nad sinom.

"Zapravo sam bila ambicija svoje sestre"

Iako je publika poznaje kao energičnu i samouvjerenu izvođačicu, Severina je otkrila da je u djetinjstvu bila prilično povučena. Priznala je da njezin glazbeni put nije bio isključivo rezultat vlastitih dječjih ambicija, već da je važnu ulogu u njezinim počecima imala sestra.

"Zapravo sam bila ambicija neke druge osobe, a to je moja sestra", kazala je Severina, prisjećajući se svojih početaka. Progovorila je i o anksioznosti s kojom se suočavala još kao djevojčica. Objasnila je kako su je životna iskustva postupno oblikovala i pomogla joj da pronađe vlastiti glas, ali i oslobodi se očekivanja drugih ljudi.

Posebno emotivan dio razgovora odnosio se na dugogodišnje sudske postupke povezane sa skrbništvom nad sinom. Severina je ispričala kako je tijekom 12 godina provedenih na sudovima upoznala svijet koji je do tada bio potpuno izvan njezina života. Toliko se, kaže, upoznala s pravnim postupcima da se znala našaliti kako je praktički položila pravosudni ispit. Spomenula je i odvjetnika Čedu Prodanovića, koji ju je, prema njezinim riječima, zbog poznavanja predmeta uspoređivao s najboljim odvjetničkim vježbenicima.

Pjevačica je opisala i kako je tijekom sudskih rasprava naučila reagirati na iskaze koje je smatrala neistinitima, pokušavajući pritom ostati pribrana. Nije skrivala koliko su je sudski postupci iscrpili, posebno zato što se radilo o odnosu s njezinim djetetom.

Otkrila i što misli o umjetnoj inteligenciji

U razgovoru se osvrnula i na glazbenu karijeru te nove pjesme koje je povezala u svojevrsnu trilogiju emocionalnih stanja – anksioznosti, bezosjećajnosti i osjećaja potpunosti. Glazbu i dalje doživljava kao svojevrsnu terapiju, ali i način da se potakne na stvaranje novih pjesama. Otkrila je i da veliku pozornost posvećuje fizičkoj spremi, disciplini i pripremama za nastupe. Unatoč naporima koje koncerti zahtijevaju, tvrdi da se nakon svakog nastupa osjeća mlađe.

Zanimljiv je i njezin pogled na umjetnu inteligenciju. Iako priznaje da je povremeno koristi za zabavne fotografske montaže, smatra da tehnologija ne može zamijeniti emociju koju u glazbu unosi čovjek. Severina je tako u razgovoru za slovenske medije pokazala i svoju osobniju stranu, daleko od reflektora i velikih pozornica, govoreći o nesigurnostima, obiteljskim odnosima i životnim iskustvima koja su obilježila njezinu karijeru.