Severina otkrila što slijedi za koji dan. Ljudi joj pišu: "Let's go!"

Severina je razveselila brojne obožavatelje najavom da uskoro objavljuje čak tri nove pjesme. Popularna pjevačica vijest je podijelila na društvenim mrežama uz video sa svog nastupa u Blatu, a njezina objava u kratkom je roku izazvala velik broj reakcija.

"Taj koji dan može biti i mjesec"

Severina se u svom prepoznatljivom stilu našalila oko datuma izlaska novih pjesama, ali je poručila kako će publika do tada moći uživati u dobro poznatim hitovima.

"Za koji dan, tri nove pjesme, a taj 'koji dan' može biti i mjesec… A do tada, kao i sinoć u Blatu, u nastavku sve one pjesme koje volite... Nadam se da ćete (za)voljeti i (n)ove", napisala je Severina uz objavljeni video.

Obožavatelji oduševljeni najavom

Njezini pratitelji nisu skrivali uzbuđenje zbog najavljenih pjesama pa su se ispod objave ubrzo počeli nizati brojni komentari.

"Nove pjesme? Let's go!", "Čekat ćemo i koju godinu ako treba", "Jedva čekam", "I to kakve pjesme" i "Za koji dan izlaze tri najbolje pjesme koje će svi voljeti i uvijek slušati", samo su neke od poruka koje su joj ostavili obožavatelji.

Brojni pratitelji Severini su uputili i riječi podrške, nazivajući je divom i legendom, a sudeći prema reakcijama, zanimanje za njezine nove pjesme već je sada iznimno veliko.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)