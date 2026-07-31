Severina objavila jednu od najemotivnijih pjesama karijere: "Nisam kriva ja – po svim pitanjima"

Severina je na svom YouTube kanalu objavila videospot za novu pjesmu "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna"), kojom otvara najavljenu glazbenu trilogiju posvećenu trima različitim emotivnim stanjima. Riječ je o pop-rock baladi i jednoj od njezinih najintimnijih pjesama posljednjih godina. Pjesma govori o emocionalnim ožiljcima, strahu od prepuštanja ljubavi i trenutku u kojem čovjek više ne zna štiti li sebe ili zapravo bježi od vlastitih osjećaja.

"Nisam kriva ja – po svim pitanjima" Severina je novu pjesmu predstavila u svom prepoznatljivom stilu, uz dozu humora i osvrt na razdoblje obilježeno sudskim postupcima. "Kao što kaže pjesma… Nisam kriva ja – po svim pitanjima. Ovo je pop-rock emotivna pjesma. Mama mi je šivala haljinu za sud, no, nasreću, nemam više sudova, ali evo neka vide haljinu", poručila je Severina. U pjesmi donosi ispovijest žene koja nije prestala vjerovati u ljubav vlastitim izborom, nego su je životna iskustva naučila graditi zidove i skrivati osjećaje.

Videospot na granici filma i kazališta

Posebnu pažnju privlači videospot koji je zamišljen kao samostalno umjetničko djelo. Režiju potpisuje Petar Pašić, koji je sa Severinom surađivao i na ranijim projektima. Spot briše granicu između filma i kazališta, a svaki kadar ispunjen je simbolikom. Brojni statisti, scenografija i precizno osmišljene uloge stvaraju nadrealan svijet koji prati emocionalnu težinu pjesme. Vizualna priča oblikovana je tako da gledatelju pri svakom novom gledanju otkriva dodatne detalje i moguća značenja.

Prvi dio najavljene trilogije

Glazbu za pjesmu potpisuje Bojan Vasić, autor teksta je Danijel Pavlović, dok je za aranžman zaslužan Ivan Popeskić. Severinin vokal snimio je Branimir Mihaljević.

"Nisam kriva ja" tek je prvi dio glazbene trilogije. U sljedećih nekoliko dana Severina će objaviti i pjesme "Pozovi me ti", koja nosi dodatni naziv "Anksiozna", te "Svirajte mi 'Rađaj sinove'", odnosno "Savršena". Tri pjesme predstavljaju tri različita unutarnja stanja i tri lica jedne žene – bezosjećajne, anksiozne i savršene. Zajedno bi trebale oblikovati jednu od najambicioznijih glazbenih i vizualnih cjelina u Severininoj dosadašnjoj karijeri.