Severina: „Ničija nije do zore gorjela! Ponosna sam na studente do suza!”

Nakon što je Aleksandar Vučić priznao poraz na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, oglasila se i Severina Vučković, koja već dulje vrijeme otvoreno podržava tamošnji studentski pokret.

Splitska pjevačica na Instagramu je podijelila snimke slavlja s ulica Srbije i uputila emotivnu poruku studentima.

„Ničija nije do zore gorjela! Ponosna, STUDENTI, na vas do suza!”, napisala je Severina.

Od „Studenti pobjeđuju” do „Studenti pobijedili”

Severina je na društvenim mrežama podijelila i slogan studentske liste „Studenti pobjeđuju”, ali uz zanimljivu izmjenu. Precrtala je riječ „pobjeđuju” i zamijenila je riječju „pobijedili”.

Objavila je i snimke građana koji slave na ulicama, među kojima se posebno istaknula snimka iz Niša. Na njoj se mogla vidjeti poruka upućena upravo hrvatskoj pjevačici: „Severina, vidimo se”.

Podijelila je i objavu s fotografijom Aleksandra Vučića i naslovom o njegovu priznanju poraza, uz natpis „Dobrodošla, Seve brate!!”.

Severinine pjesme postale dio studentske kampanje

Podsjetimo, Severina je tijekom višemjesečnih studentskih prosvjeda u Srbiji više puta javno izražavala podršku studentima, dijelila njihove poruke te ih spominjala na svojim koncertima.

Zanimljivo je da su studenti tijekom predizborne kampanje koristili i njezin poznati hit „Brad Pitt”. Razlog je bio jednostavan: studentska lista na glasačkom listiću nalazila se pod rednim brojem tri, koji su povezali s poznatim refrenom pjesme.

Njezina glazba tako je dobila i politički kontekst, a sama pjevačica dijeljenjem studentskih objava dodatno je pokazivala svoju podršku.

Studentska lista ostvarila veliku prednost

Prema preliminarnim procjenama Ipsosa i CeSID-a, na temelju 80,4 posto obrađenog uzorka, studentska lista osvojila je 52,5 posto glasova, dok je Vučićeva lista dobila 39,1 posto.

Vučić je nakon zatvaranja birališta priznao poraz, a na ulicama brojnih srpskih gradova započelo je slavlje.