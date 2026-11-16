Severina izgubila sudski spor sa splitskom sutkinjom: Mora platiti više od 6.700 eura, a iznos dodatno povećavaju kamate!

Poznata hrvatska pjevačica Severina Vučković izgubila je sudski spor koji je protiv nje pokrenula splitska sutkinja Lucija Lasić. Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj pjevačica mora isplatiti 2.654,46 eura naknade štete te dodatnih 4.047 eura parničnih troškova. Uz navedene iznose obračunavaju se i zakonske zatezne kamate.

Riječ je o sudskom postupku koji je pokrenut nakon javnih istupa Severine Vučković iz 2019. godine, kada je pjevačica govorila o sudskim odlukama povezanima s dugogodišnjim sporom oko skrbi nad sinom. U svojim je izjavama kritizirala postupanje splitske sutkinje Lucije Lasić, koja je sudjelovala u postupcima vezanima uz njezin obiteljski spor.

Sutkinja je zbog iznesenih tvrdnji odlučila pravdu potražiti sudskim putem, smatrajući da je pjevačica svojim javnim nastupom narušila njezin osobni i profesionalni ugled.

Presuda donesena u Zagrebu, postupak trajao godinama

Prema presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koju je 13. studenoga 2026. donio sudac Andrei Grahovac, Severina Vučković dužna je splitskoj sutkinji isplatiti 2.654,46 eura na ime naknade štete.

Osim osnovnog iznosa, određena je i isplata zakonskih zateznih kamata koje se obračunavaju od 28. veljače 2020. godine, uz promjene kamatnih stopa tijekom proteklih godina.

Pjevačica, prema objavljenim informacijama o presudi, mora podmiriti i 4.047 eura troškova parničnog postupka. Ukupno je tako riječ o 6.701,46 eura, bez pripadajućih kamata.

Glavna rasprava zaključena je 19. listopada ove godine, a održana je uz isključenje javnosti. Presuda je javno objavljena 13. studenoga.

Što je prethodilo sudskom sporu?

Cijeli slučaj vuče korijene iz listopada 2019. godine, kada je Severina na konferenciji za novinare u Zagrebu, osim o glazbenoj karijeri, govorila i o osobnoj borbi koju je vodila kroz sudske postupke povezane sa skrbništvom nad djetetom.

Tom je prilikom iznijela niz ozbiljnih kritika na račun postupanja pravosuđa, a posebno se osvrnula na splitsku sutkinju Luciju Lasić. Među njezinim tvrdnjama bile su i one koje su se odnosile na ranije stegovne postupke protiv sutkinje te navodne političke veze.

Upravo su takve tvrdnje postale predmet građanskog postupka.

Kako proizlazi iz objavljenih detalja sudske odluke, sud je napravio razliku između osobnih ocjena kojima pjevačica izražava nezadovoljstvo radom pravosuđa i konkretnih navoda koji se mogu provjeravati. Za dio činjeničnih tvrdnji utvrđeno je da nisu bile istinite.

Severina osporavala tužbu

Pjevačica je tijekom postupka odbacivala odgovornost za povredu ugleda sutkinje. Svoje je istupe predstavljala kao kritiku rada pravosudnih institucija i izraz osobnog iskustva s dugotrajnim sudskim postupcima.

S druge strane, sutkinja je smatrala da su javno iznesene optužbe prešle granice dopuštene kritike te negativno utjecale na njezin ugled.

Sud je u konačnici prihvatio da su pojedini navodi predstavljali povredu časti, ugleda i dostojanstva tužiteljice, zbog čega joj je dosuđena novčana naknada.

Odluka još nije pravomoćna

Važno je naglasiti da donesena presuda zasad nije pravomoćna, što znači da postoji mogućnost njezina osporavanja pravnim lijekom.

Ako odluka postane pravomoćna, pjevačica će biti obvezna podmiriti dosuđene iznose, uključujući pripadajuće kamate.