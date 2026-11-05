Seven ponovno sprema zimski glazbeni spektakl: Božićni domjenci i poslovna druženja uz provjereno dobru spizu, neograničeno piće i glazbu uživo!

Sezona božićnih domjenaka i poslovnih druženja sve je bliže, a SEVEN i ove godine priprema bogatu ponudu za sve koji žele kraj poslovne godine proslaviti u dobrom društvu, uz odličnu hranu, neograničeno piće i glazbu uživo.

Kraj godine tradicionalno je rezerviran za druženja s kolegama, poslovnim partnerima i prijateljima. Vrijeme je to kada se zbrajaju poslovni uspjesi, nazdravlja zajedničkim rezultatima i barem na jednu večer zaboravlja na svakodnevne obveze.

No kada je riječ o organizaciji dobrog domjenka, najvažnije je pronaći mjesto koje će objediniti kvalitetnu gastronomsku ponudu, opuštenu atmosferu i zabavu za pamćenje.

Upravo takvu kombinaciju ove zime donosi SEVEN !

Božićni domjenci po mjeri vašeg kolektiva

Manja tvrtka, veliki kolektiv ili godišnje okupljanje poslovnih partnera, SEVEN nudi mogućnost organizacije božićnih i poslovnih domjenaka prilagođenih željama i potrebama gostiju.

Uz dugogodišnje iskustvo u organizaciji događanja, njihov tim preuzima brigu o ugostiteljskoj ponudi i detaljima organizacije, kako bi se gosti mogli posvetiti onome zbog čega su se i okupili – druženju i dobroj zabavi.

Posebna pogodnost za poslovne korisnike jest mogućnost plaćanja putem R1 računa, a ponuda se može prilagoditi broju i potrebama uzvanika.

Za one koji domjenak žele organizirati u vlastitom poslovnom prostoru ili na drugoj odabranoj lokaciji, SEVEN nudi i uslugu cateringa te mogućnost dogovora organizacije izvan svog prostora, koji se nalazi pored vatrogasnog doma u Kaštel Sućurcu - za sve koji ne znaju.

Matko i Brane za odličnu atmosferu: Hrana i piće neograničeno za 60 eura!

Osim ponude poslovnih domjenaka, SEVEN priprema i glazbeni program koji će dodatno zagrijati atmosferu u nadolazećim zimskim danima.

Posebno ističu nastup legendarog dvojca za zagarantirane zabave Matka i Brane, uz promotivnu cijenu od 60 eura po osobi, koja uključuje neograničenu hranu i piće.

Idealna je to prilika za okupljanje kolega, prijatelja i svih onih koji žele uživati u večeri ispunjenoj dobrom glazbom, ukusnom hranom i odličnim raspoloženjem.

A Matko i Brane tek su dio onoga što SEVEN priprema, a nakon njih očekuje nas još mnogo dobre glazbe i zabave! Već 4. prosinca nastupa Festivo Band, 11. prosinca na pozornicu stiže Tamburaški sastav Dukat, dok će 18. prosinca za odličnu atmosferu biti zadužen Bomba Band.

Za kraj godine pripremaju I doček Nove godine, 31. prosinca, uz Festivo Band i večer ispunjenu pjesmom, plesom i odličnom zabavom!

Vi okupite ekipu, SEVEN se brine za ostalo!

Organizacija božićnog domjenka ne mora biti komplicirana. Uz pouzdanog partnera koji razumije potrebe poslovnih korisnika, dovoljno je okupiti kolege, odabrati termin i prepustiti organizacijske detalje iskusnom timu.

SEVEN se tijekom godina upravo takvim pristupom pozicionirao kao partner za organizaciju poslovnih druženja, proslava i drugih događanja.

Bilo da planirate tradicionalni božićni domjenak , proslavu poslovnih uspjeha ili jednostavno dobru večer sa svojim kolektivom, SEVEN ima ponudu za vas.

Rezervacije i upiti za organizaciju domjenaka već su otvoreni, a zbog očekivanog velikog interesa preporučuje se pravovremeno dogovoriti željeni termin.

Jer najbolji završetak poslovne godine upravo je onaj koji ćete pamtiti po dobrom društvu i odličnoj atmosferi!