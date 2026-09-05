Seve na prosvjedu: Uzeli su mi dijete, sad im ja pijem krv

Deseci tisuća građana okupili su se danas u središtu Zagreba na velikom prosvjedu „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, organiziranom zbog problema ilegalno odloženog otpada na području Gospića.

Među okupljenima je bila i Severina Vučković, koja je prosvjed podržala i prije njegova održavanja te pozvala građane da izađu na ulice.

Pjevačica se tijekom prosvjeda obratila novinarima, a govorila je vrlo osobno. Vlastito iskustvo borbe s institucijama povezala je s današnjom borbom građana Like.

– Tu sam kao i svi ovi ljudi i zato što sam građanin Republike Hrvatske. Zato što sam prošla jako težak period kad su mi korupcijom uzeli dijete. I jedan dio mene je umro – rekla je Severina za Večernji.

„Odlučio je da će im piti krv“

Kazala je kako ju je upravo to iskustvo potaknulo da se još snažnije suprotstavlja onome što smatra nepravdom i neodgovornošću institucija.

– Taj dio se pretvorio u nekog malog vampira koji je odlučio da će im piti krv dok god ne prihvate da moraju biti odgovorni za ovo društvo – poručila je.

Govoreći o ljudima koji su danas iz Like i drugih dijelova Hrvatske stigli u Zagreb, Severina je kazala kako njihovu borbu ne samo da razumije nego se s njom i poistovjećuje.

– Da, to mi se dogodilo korupcijom. Tako da ne da razumijem ove ljude, nego... – rekla je.

Posebno oštru poruku uputila je govoreći o djeci.

– Jučer moje dijete, danas djeca Like, Gospića. Puna su im usta djece – poručila je Severina.

Traže hitnu sanaciju

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizirala je Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“. Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, jasno određene rokove za uklanjanje otpada te utvrđivanje odgovornosti.

Upozoravaju da problem ne pogađa samo Gospić i Liku te su na prosvjedu predstavljene i druge ekološke „crne točke“ iz različitih dijelova Hrvatske.