Šetao po centru dalmatinskog grada u majici Crvene zvezde, nekoliko sati kasnije - bačen u more

Nesvakidašnji događaj jutros u središtu Makarske. Mladić koji je gradom šetao u bijeloj majici s velikim grbom beogradske Crvene zvezde nekoliko sati kasnije, prema zasad neslužbenim informacijama, napadnut je i bačen u more, piše Pod Biokovom.

Gosti koji su rano jutros sjedili u kultnom makarskom kafiću Kostela primijetili su mladića dok je u majici Crvene zvezde prolazio središtem grada i plaćao parking. Kako prenose očevici, među gostima se već tada komentiralo kako bi zbog majice mogao imati problema, a neki su se pitali i zašto na takav način „bespotrebno riskira“.

Nekoliko sati poslije redakcija Pod Biokovom dobila je informaciju da je mladića napala zasad nepoznata osoba te ga bacila u more. Policija je izašla na mjesto događaja, uzela podatke, a utvrđuju se okolnosti događaja i identitet napadača.

Od čitatelja su dobili i fotografiju snimljenu nakon događaja, na kojoj se uz policijsko vozilo na makarskoj rivi vidi muškarac za kojeg nam je rečeno da je napadnuti mladić. Na fotografiji više nema bijelu majicu s velikim grbom Crvene zvezde, već drugu majicu beogradskog kluba, samo s ćiriličnim natpisom.