Sestre iz Metkovića oduševile svijet: Ušle su među 100 najboljih, a sada im za finale treba samo jedan klik!

Dvije sestre iz Metkovića, Lucija Kaleb i Ivana Volarević, ostvarile su velik međunarodni uspjeh u svijetu frizerstva. Njihov rad ušao je među 100 najboljih na prestižnom svjetskom natjecanju One Shot Hair Awards, a sada im je za prolazak u završnicu potrebna podrška publike.

Metkovke su se pod imenom "Mystic Hair Tech" plasirale u Top 100 u iznimno zahtjevnoj kategoriji "Intricate Braids and Twists", u kojoj se ocjenjuju složene pletenice i tehnike uvijanja kose.

Među najboljim frizerima iz cijeloga svijeta

Riječ je o kategoriji koja od natjecatelja zahtijeva iznimnu preciznost, kreativnost, strpljenje i vrhunsku tehniku pletenja. U konkurenciji frizera iz cijeloga svijeta, sestre iz Metkovića svojim su talentom i originalnim radom uspjele izboriti mjesto među najboljima.

Sam ulazak u Top 100 predstavlja veliko priznanje njihovom radu, no natjecanje još nije završeno. Slijedi glasanje publike, koje bi im moglo osigurati nastavak natjecanja i plasman u finale.

Svaki glas može biti presudan

Glasanje traje do 5. kolovoza, a sestre pozivaju prijatelje, klijente, sugrađane i sve ljude dobre volje da ih podrže.

Glasati se može na službenoj stranici natjecanja One Shot Hair Awards. Nakon prijave putem Googlea, Facebooka ili adrese elektroničke pošte potrebno je unijeti zemlju iz koje se glasuje, otvoriti kategoriju "Intricate Braids and Twists", pronaći "Mystic Hair Tech" te kliknuti na opciju "VOTE".

Svaki glas mogao bi dvije talentirane Metkovke približiti još većem svjetskom uspjehu i mjestu u velikom finalu.

Kako glasati: https://oneshot.behindthechair.com/ 1. Prijavite se putem Google, Facebook ili e-mail račun 2. Unesite odakle ste 3. Pronađite kategoriju Intricate Braids and Twists 4. Pronađite Mystic Hair Tech 5. Kliknite VOTE