Sestre iz Dalmacije među 100 najboljih frizera svijeta: Iza sebe ostavile milijune prijavljenih radova

Veliko međunarodno priznanje stiglo je u Metković. Sestre Lucija Kaleb i Ivana Volarević, koje stoje iza profila Mystic Hair Tech, uvrštene su među 100 najboljih na svijetu na prestižnom natjecanju One Shot Global Hair Awards, jednom od najuglednijih svjetskih natjecanja u frizerskoj industriji.
Natjecanje organizira vodeća svjetska platforma Behind the Chair, a svake godine okuplja radove frizera iz više od stotinu zemalja. Konkurencija je ove godine bila iznimno jaka, s više od 2,5 milijuna prijavljenih radova.
Sestre iz Metkovića izborile su mjesto među najboljima u kategoriji "Intricate Braids & Twists", koja nagrađuje tehnički najzahtjevnije i najkreativnije pletenice i frizure. Žiri je posebno prepoznao njihov rad – visoki konjski rep izrađen od precizno ispletenih tankih pletenica, kojim su se našle uz bok ponajboljim svjetskim frizerima.
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Ovaj uspjeh predstavlja veliko priznanje hrvatskoj frizerskoj sceni, ali i potvrdu da se vrhunski rezultati mogu ostvariti i izvan velikih svjetskih centara.
Natjecanje, međutim, još nije završeno. U kolovozu počinje glasovanje publike na svjetskoj razini, kada će javnost moći podržati svoje favorite. Organizatori će naknadno objaviti datum početka glasovanja i upute za sudjelovanje.
Lucija Kaleb i Ivana Volarević nadaju se kako će uz podršku javnosti napraviti još jedan korak prema samom vrhu jednog od najprestižnijih svjetskih frizerskih natjecanja