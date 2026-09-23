Sestre Bošković žive svoj djetinji san: spojile su ljubav prema knjigama i slastičarstvu, a njihov Splitski kantun nezaustavljivo raste

Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar sestre su čija poslovna, ali i privatna priča svakomu izmami osmijeh na lice. Žene neiscrpne energije, poduzetnice, kreativke i ljubiteljice koncepta „sama svoj šef“ pokretačice su i urednice Slatkopedije, prvog hrvatskog portala posvećenog slasticama. U rujnu ih možete sresti na Mediteranskom festivalu knjige, gdje su okupile nevjerojatan broj splitskih književnika i izdavača pod okriljem Splitskog kantuna. Njihova predanost očuvanju i slavljenju lokalne kulturne baštine zarazna je, a i obilno začinjena onim najslađim – sestrinskom ljubavlju i podrškom.

Otkad vas dvije poslovno surađujete? Kako ste došle na tu ideju i koliko ste zadovoljne svojim dosadašnjim projektima?

Mirjana: Naša suradnja započela je u travnju 2017. godine. Kate je tada intenzivno radila na pokretanju portala Slatkopedija dok sam ja vrijeme provodila kući s mojom kćerkicom jer sam bila nezaposlena i nisam mogla dobiti vrtić za nju, a muž je u to vrijeme bio na terenu. U jednom telefonskom razgovoru dotakle smo se nekih tema i namirnica koje sam ja poznavala i tu nam je sinula ideja da bismo mi zapravo mogle zajedno voditi portal i da bih ja mogla pisati tekstove, a ona biti urednica. Tako je započela naša priča koja se u ovih, uskoro 10 godina, razgranala kao hobotnica i otišla puno, puno dalje od samih tekstova i uredništva portala. Mogu reći da sam prezadovoljna i da nisam ni slutila kojom ćemo brzinom rasti i razvijati se. Zanimljivo je spomenuti i da je upravo ovo što danas radimo naš san iz djetinjstva. Naime, odmalena smo se uvijek igrale da radimo zajedno i stvaramo nešto veliko, tako da sam baš sretna što smo uspjele dokazati da se dječji snovi itekako mogu ostvariti.

Kate: Kao što je Mirjana istaknula, jedan razgovor s malo podijeljenih ideja bio je dovoljan da krenemo zajedno u ovu priču. Ono što je ostalo nepromijenjeno u ovih tek nešto manje od 10 godina naše suradnje jest taj isti žar koji imamo za sve projekte koje pokrećemo i u čijem stvaranju sudjelujemo, kao da je i dandanas dovoljan jedan poziv, nekoliko izmijenjenih ideja i novi projekt može krenuti. Izrazito sam zadovoljna našim dosadašnjim projektima – svi uspjesi koje smo ostvarile, promjene koje smo omogućile i priče koje smo ispričale su i sami po sebi lijepi, ali sve to dobiva puno veće i ljepše značenje upravo zato što sve te uspjehe (a, budimo iskreni, i sve neuspjehe, probleme i izazove) dijelimo nas dvije. Samim time sve proživljavamo intenzivnije i jače, a imamo i pravu vojsku navijača i vrlo korisnih pomagača/suradnika u redovima naše mnogobrojne obitelji tako da je naša suradnja pravi pogodak.

Među tim pomagačima i suradnicima moram posebno spomenuti našeg najmlađeg brata Josipa koji nesebično žrtvuje svoja leđa kako bismo mi ostvarile sve ove ambiciozne planove i koji je time, kako je novinarka Miranda Hrabar lani rekla, postao „nositelj projekta“, kao i Mirjaninog muža Tomislava koji spremno uskoči kad god treba kako bi naše poslovanje i dalje funkcioniralo bez ikakvih problema. I zato je prava prilika da im i ovim putem kažemo hvala za sve što rade za naše male i velike projekte.

Kako ste došle na ideju okupljanja Splitskog kantuna i koja je njegova svrha i snaga?

Mirjana: Kate je spisateljica za djecu i kada smo krenule izdavati njezine naslove, znale smo da moramo biti dio velikih sajmova kako bi nas netko uočio. Pokušale smo samostalno ići, no izdaci su vrlo visoki, a vidljivost mala pa smo smišljale kako napraviti nešto što će biti korisno i nama, ali i drugim malim splitskim izdavačima s istom željom i problemima. Tijekom jednog neformalnog razgovora s kolegom Micevskim kojem smo iznijele Katinu ideju o okupljanju malih splitskih izdavača za zajednička nastupanja na sajmovima i festivalima, shvatile smo da bi upravo Splitski kantun omogućio splitskom izdavaštvu da zasja u punom sjaju na festivalima diljem Hrvatske.

Dakle, njegova je svrha da svi splitski izdavači, neovisno o svojoj veličini, mogu na festivalima predstaviti svoje knjige i biti dio velikih knjiških događanja. U sklopu Kantuna organiziramo i druženja na Kantunu pa tako autori, ilustratori, prevoditelji, urednici i izdavači imaju priliku provesti vrijeme sa svojim čitateljima, razgovarati s njima, odgovoriti im na neka pitanja i fotografirati se s njima, a snaga Splitskog kantuna je upravo u zajedništvu i želji da se splitsko izdavaštvo vine visoko.

Kate: Tako je, Splitski kantun nastao je kao naš odgovor na izazove s kojima se suočavaju mali splitski izdavači koji žele sudjelovati na velikim sajmovima knjige diljem Hrvatske, a pritom ostvariti jednaku vidljivost kao veliki zagrebački izdavači. Znajući da u Splitu postoji niz kvalitetnih izdavača i autora koji stvaraju odlične knjige, a nemaju priliku iste predstaviti na velikim sajamskim pozornicama, uz podršku ranije spomenutog kolege Nikice Micevskog krenule smo u ovu priču koja je već u svom prvom izdanju ostvarila podršku Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te privukla pažnju ministrice kulture i medija, kao i predsjednika Zajednice nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Sa svakim novim sajmom rastao je broj sudionika, ali i naše iskustvo, te se cijela priča pretvorila u iznimno vidljiv i prepoznatljiv izdavački projekt koji cijene i podržavaju kolege izdavači iz cijele Hrvatske. O tomu koliko je uspješan svjedoči i činjenica da je npr. na ovogodišnjem Panonskom festivalu knjige oformljen Osječki kutak čime Splitski kantun postaje na neki način ogledni primjerak za druge gradove koji žele ostvariti zapaženost na nacionalnoj razini.

Snaga našeg Kantuna jest u raznolikosti sudionika, u tomu što svi ostaju samostalni i prepoznatljivi, a opet ujedinjeni u projekt koji prelazi sve predviđene granice.

Ove godine imate respektabilan broj prijavljenih autora i izdavača na festivalima književnosti. Kako „prolaze“ knjige Splitskog kantuna, kakva im je vidljivost, koju publiku najviše zanimaju?

Mirjana: Tako je, ove smo godine zbilja narasli. U Osijeku nas je bilo 17, a sada će nas u Splitu biti čak 28. Splitski kantun konstantno bilježi rast, što me izrazito veseli jer je to potvrda da radimo dobar posao. Primjerice, na prvom izdanju Splitskog kantuna bilo nas je 4, prošle godine 19, a ove godine impozantnih 28. Taj nam rast doista daje vjetar u leđa i sretne smo što smo tolikim ljudima omogućile ono isto što smo sebi priželjkivale.

Svaki je festival drugačiji i na svakom festivalu idu drugi naslovi. Naravno da su oni poznatiji uvijek prodavaniji, no svaki je put drugačija priča i uvijek neki drugi naslov bude hit. Vidljivost je izrazito dobra, inicijativu zaista hvale ljudi iz struke i pružaju nam podršku, a i sama ministrica kulture, gđa. Obuljen Koržinek, vrlo je pozitivno prihvatila inicijativu, pohvalila ideju i cijeni naš rad.

Što se tiče vidljivosti, tu bez lažne skromnosti mogu odgovoriti da je odlična. Ulažemo velike napore u medijsku eksponiranost našeg Kantuna, trudimo se da priopćenja s najavama dođu do što većeg broja medija, najavljujemo na društvenim mrežama i ulažemo u vizualni identitet koji nas izdvaja od ostalih, tako da mislim da naši sudionici zaista mogu biti zadovoljni načinom na koji su njihove knjige predstavljene, a ova konstantno rastuća brojka sudionika nam govori o njihovu zadovoljstvu.

Kate: Ovaj broj sudionika koji će ove godine na Mediteranskom festivalu knjige biti dio našeg Kantuna nismo mogle ni sanjati. Kao što je Mirjana rekla, to nam je uistinu pokazatelj da radimo dobar posao i da nam se izdavači i samostalni autori ne samo vraćaju, već i stalno pridružuju novi. Mislim da ne pretjerujem kad kažem da je od svih izlagača na sajmovima Splitski kantun najvidljiviji u medijima – mnogi naši mediji stalno prate naš rad i s nama na neki način slave uspjehe. Dalmacija Danas jedan je od naših najvjernijih medijskih pratitelja i na tomu vam od srca zahvaljujemo.

Na Kantunu okupljamo šaroliku ekipu izdavača, institucija i samostalnih autora s vrlo raznolikom ponudom knjiga pa je teško reći što najbolje prolazi, ali svatko od njih nađe svoju publiku. I ono što ja uvijek ističem – nekad prodaja i nije najvažniji dio. Najvažnija je prisutnost i stvaranje svijesti o autoru ili izdavaču, a to definitivno svi na Splitskom kantunu ostvaruju.

Na kojim ćete još festivalima sudjelovati?

Mirjana: Sudjelujemo na četiri najveća knjiška festivala diljem Hrvatske. Već smo ove godine u svibnju bili u Osijeku na Panonskom festivalu knjige, sada je Mediteranski festival knjige na redu, a nakon njega nas još u studenom očekuju Interliber i Sa(n)jam knjige u Puli.

Kate: A onda u prosincu pripremamo posebno iznenađenje u našem gradu s potpisom Splitskog kantuna – ali za detalje ćete ipak morati još malo pričekati.

Koliko je danas riskantno baviti se knjigama?

Mirjana: Pa ne bih rekla da je riskantno, samo da je skupo. Dobra knjiga uvijek nađe svoju publiku. Veliku ulogu igra i angažman oko promocije knjige, kao i prisutnost na velikim sajmovima i na policama knjižara.

Kate: Svaki je posao riskantan, pa tako i izdavaštvo. Ipak, vjerujem da knjiga nikad neće doživjeti svoj kraj i da će, baš kao što Mirjana kaže, dobra knjiga uvijek naći svoju publiku. Svakako je ljubav prema knjigama i mogućnost da sudjelujemo u stvaranju knjige od nečije ideje pa sve do onog dana dok ona ne dođe u ruke svojih čitatelja puno veća od svih rizika koje ovaj posao nosi.

Osnivačice ste i urednice portala Slatkopedija. Što vas je potaknulo na njegov osnutak i kako spajate ljubav prema knjigama i slastičarstvu?

Mirjana: Na ovo pitanje će Kate puno bolje odgovoriti jer je to njezina ideja kojoj sam se ja pridružila.

Kate: Na pokretanje portala Slatkopedija potaknula me činjenica da te 2017. u Hrvatskoj nije postojao nijedan novinarski portal specijaliziran za slastice i slastičarstvo. Imali smo (i još uvijek imamo) niz kvalitetnih gastronomskih portala, međutim, oni uvijek prednost daju slanim jelima, dok slastičarstvo i s njim povezane industrije ostaju u drugom planu. Svojim portalom dale smo zasluženi medijski prostor slastičarima i svima onima koji stvaraju prava slatka čuda, a istovremeno, sasvim slučajno i prirodno, razgranale tu priču i na izdavaštvo i organiziranje događanja.

Što se pak tiče spajanja slastičarstva i knjiga, i to je nastalo sasvim slučajno. Naime, još otkad sam kao dijete od 10 godina postala teta, za svoje sam nećake i nećakinje izmišljala nove likove i smišljala nove priče. Jednog dana, točnije neprospavane noći, shvatila sam da bih mogla početi pisati priče i za drugu djecu i to tako da povežem slatke teme s važnim životnim porukama, a u svojim slikovnicama donesem i recepte za slastice. Kasnije se tematika proširila i slikovnice više nisu samo slatke tematike, ali Slatkopedija je ostala naš temelj, polazište i izvorište svih naših novih ideja.

Koji su vaši planovi za budućnost?

Mirjana: Ovo je pitanje na koje nam je teško odgovoriti. Planova je puno, a ideja još više. Svaki dan zovemo jedna drugu s barem jednom novom idejom, prijedlogom, željom...Ovaj je posao toliko dinamičan da se iz trenutka u trenutak mijenjaju planovi. Puno je ljudi s kojima surađujemo pa često i oni izravno utječu na naše planove. No ono što mogu reći je da nastavljamo s pokretanjem novih planova i načina da se svi naši projekti i suradnici predstave u najboljem svijetlu.

Kate: S godinama i povećanjem uspješnih projekata rastu i naši projektni „apetiti“, pa su i planovi sve veći. Ipak, godine iskustva naučile su nas da treba oprezno pristupiti svakom i realno sagledati što se može ostvariti u zadanom roku. Sad se najviše veselimo novom projektu koji ćemo predstaviti uskoro, a koji će se održati u prosincu u našem gradu, a inače imamo isplaniranih sljedećih nekoliko godina. I uvijek se ipak još nešto novo, neplanirano pojavi. No upravo ta nepredvidivost i jest ljepota ovog našeg posla.