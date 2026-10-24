Šestoricu radnika iz Indije tukli remenima, rukama i nogama: "Što radite u našoj zemlji? Mi nismo nikakva braća!"

Trojica mladića koja su prije dvije godine u zagrebačkom parku Ribnjak fizički napala šestoricu državljana Indije proglašena su krivima za nasilničko ponašanje. Odjel za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu izrekao im je odgojne mjere koje uključuju 60 sati rada u humanitarnim organizacijama ili na komunalnim i ekološkim poslovima, piše Jutarnji list.

Nasilni incident dogodio se tijekom noći, kada su trojica mladića, od kojih je najstariji tada imao 19 godina, prišla šestorici indijskih državljana koji su boravili u parku.

Počeli su ih ispitivati odakle dolaze i što rade u Hrvatskoj, jasno pokazujući da im njihova prisutnost smeta. Indijci su im pokušali objasniti da su u Zagreb došli raditi kako bi financijski pomogli svojim obiteljima te da se nakon određenog vremena namjeravaju vratiti u domovinu.

Međutim, takvo objašnjenje nije smirilo napadače.

Prijetnje, udarci i napad remenima

Najstariji među mladićima poručio je stranim radnicima da nemaju pravo boraviti u parku, a pritom je spomenuo i da posjeduje nož.

U jednom trenutku izazvao je jednog od Indijaca na hrvanje. Kada mu se muškarac obratio riječju „brate”, mladić mu je odbrusio da nisu nikakva braća.

Ubrzo je verbalno maltretiranje preraslo u fizički napad.

Trojica mladića nasrnula su na strane radnike udarajući ih šakama, nogama i remenima. Najstariji je jednog muškarca uhvatio za vrat, no ovaj se uspio osloboditi i pobjeći, najavljujući da će pozvati policiju.

Napadač se potom okomio na ostale. Jednog je udario u glavu, dok je drugog tukao remenom s metalnom kopčom po glavi i leđima.

U nasilju su sudjelovala i dvojica tada maloljetnih mladića, koji su strane radnike udarali rukama i nogama.

Pojedini napadnuti muškarci zadobili su površinske ozljede glave i porezotine na šakama, a jedan je udaren nogom u trbuh, piše Jutarnji list

Nasilje nije prestalo ni kada su se Indijci pokušali udaljiti. Napadači su ih sustizali i nastavljali udarati.

Sva trojica proglašena krivima

Policija je nakon incidenta uhitila trojicu mladića te ih kazneno prijavila zbog nasilničkog ponašanja.

Optužba ih je teretila da su šestoricu indijskih državljana, postupajući iz mržnje, doveli u ponižavajući položaj.

Sud ih je proglasio krivima i izrekao im odgojne mjere.

Najstarijem je određeno 60 sati rada u humanitarnim organizacijama ili na poslovima komunalnog i ekološkog značenja. Mjeru mora izvršiti u razdoblju koje ne smije biti dulje od godinu dana, a dužan je podmiriti i 50 eura sudskih troškova.

Preostala dvojica, koja su u međuvremenu navršila 18 godina, dobila su jednake odgojne mjere, ali su oslobođena plaćanja sudskih troškova.

Na sudu izrazili žaljenje: Tvrde da su se promijenili

Tijekom sudskog postupka sva trojica izrazila su žaljenje zbog onoga što su učinila.

Najstariji je priznao krivnju i ispričao se zbog napada, navodeći da je njegovo tadašnje ponašanje bilo nepromišljeno i neprihvatljivo. U međuvremenu je postao roditelj, a pred sudom je istaknuo da je danas odgovorniji i svjesniji posljedica svojih postupaka. Obećao je da se takvo ponašanje više neće ponoviti.

Dvojica mlađih također su izrazila žaljenje, tvrdeći da su promijenila način života. Jedan je u međuvremenu upisao fakultet, a obojica su navela da slobodno vrijeme provode u teretani.

Sud je zaključio da će izrečene odgojne mjere biti dovoljne kako bi se mladiće odvratilo od budućeg kršenja zakona.