Šestorica uhićena zbog napada na državljane Srbije u Dalmaciji: Napali ih teleskopskim palicama

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik, u suradnji sa Službom kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, proveli su kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo uhićenjem šest muških osoba u dobi od 20 do 27 godina zbog sumnje da su sudjelovali u fizičkom napadu na državljane Srbije.

Riječ je o događaju iz ranih jutarnjih sati 22. kolovoza ove godine, kada je više zamaskiranih osoba na području Lapada u Dubrovniku došlo do parkiranog osobnog vozila srpskih nacionalnih oznaka po kojem su počeli udarati teleskopskim palicama. Potom su, kroz nastala oštećenja, nastavili udarati i osobe koje su se nalazile unutar vozila. U napadu je lakše ozlijeđeno dvoje državljana Srbije u dobi od 30 godina koji su se nalazili na mjestu vozača i suvozača, dok dvoje putnika sa stražnjeg sjedala je prošlo bez ozljeda.

U kratkom su roku utvrđeni identiteti osoba koje se dovode u vezu s ovim napadom, od kojih je dio privremeno bio izvan Republike Hrvatske.

Svi su oni uhićeni tijekom ovog i prošlog tjedna te je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja, tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari, a koja su motivirana zločinom iz mržnje po nacionalnoj osnovi.

Svih šest osoba je uz kaznene prijave dovedeno u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom i sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji im je odredio istražni zatvor.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ističe kako svaki oblik nasilja, bez obzira na okolnosti i motive, shvaća ozbiljno te poduzima sve zakonom propisane mjere radi zaštite sigurnosti građana i javnog reda.