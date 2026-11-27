27.11.1991. - 35 godina od diverzantske akcije iz Omiša prema Lastovu

Na današnji dan, 27. studenoga 1991. godine, iz Omiša je prema Lastovu krenula skupina od šest pripadnika Prvog odreda pomorskih diverzanata Hrvatske ratne mornarice. U malom gliseru, po iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, zaputili su se prema jednom od najsnažnijih preostalih uporišta Jugoslavenske ratne mornarice na hrvatskom Jadranu. Njihova zadaća bila je napasti neprijateljsko ratno brodovlje i pokazati da ni udaljene, dobro utvrđene vojne baze nisu izvan dosega hrvatskih snaga. Danas se navršava točno 35 godina od početka te manje poznate, ali iznimno zanimljive akcije iz pomorske povijesti Domovinskog rata.

Nepuna dva tjedna nakon napada na Split

Studeni 1991. godine bio je jedno od najtežih razdoblja u novijoj hrvatskoj povijesti. Dok su se na kopnu vodile teške borbe, Jugoslavenska ratna mornarica predstavljala je ozbiljnu prijetnju dalmatinskim gradovima, otocima i civilnom pomorskom prometu. Hrvatska ratna mornarica, službeno ustrojena tek 12. rujna 1991. godine, suočavala se s protivnikom koji je raspolagao desetljećima razvijanom vojnom infrastrukturom, brojnim ratnim brodovima i znatno većim materijalnim mogućnostima.

Nakon boja u Splitskom kanalu 14. i 15. studenoga 1991. godine, tijekom kojeg su napadnuti Split i naselja na srednjodalmatinskim otocima, hrvatske obrambene snage prisilile su jugoslavensko ratno brodovlje na povlačenje prema Visu i Lastovu. Međutim, ta dva strateški važna otoka još su bila pod nadzorom neprijateljskih snaga. Ondje se nalazila značajna vojna infrastruktura, a njihova su uporišta imala važnu ulogu u održavanju prisutnosti JRM-a na srednjem i južnom Jadranu. Upravo će Lastovo nepuna dva tjedna nakon napada na Split postati mjesto nove hrvatske vojne akcije.

Omiš kao središte hrvatskih pomorskih diverzanata

Posebno mjesto u stvaranju Hrvatske ratne mornarice pripada Omišu i Prvom odredu pomorskih diverzanata HRM-a. Prema podacima Grada Omiša, jezgru postrojbe činilo je 45 pripadnika S voda 3. omiške bojne 114. brigade Hrvatske vojske te pet profesionalnih podvodnih diverzanata koji su prethodno napustili Jugoslavensku ratnu mornaricu. Radilo se o prvoj ustrojenoj operativnoj postrojbi HRM-a, čiji su pripadnici preuzeli niz zahtjevnih zadaća na dalmatinskom području.

Za zapovjednika odreda imenovan je Mile Čatlak, dotadašnji zapovjednik omiške bojne, koji je iza sebe imao i značajno profesionalno pomorsko iskustvo. Poznavanje Jadrana, vojnih prilika i funkcioniranja nekadašnje mornarice bilo je iznimno vrijedno u vremenu kada je Hrvatska tek stvarala vlastite pomorske snage. Omiški diverzanti sudjelovali su u osiguranju pomorskih komunikacija, obrambenim operacijama i borbenim djelovanjima protiv jugoslavenskog ratnog brodovlja.

Kroz visoke valove prema Lastovu

Akcija započeta 27. studenoga bila je posebno zahtjevna zbog vremenskih uvjeta. Prema kasnijem svjedočanstvu Mile Čatlaka, diverzante su tijekom plovidbe pratili snažno jugo, valovi koji su dosezali četiri metra i iznimno neugodna hladnoća. Ratno zamračenje dalmatinskih naselja i ugašena navigacijska svjetla dodatno su otežavali plovidbu. Šestorica branitelja provela su sate na uzburkanom moru, izložena hladnoći i morskoj vodi, u plovilu neusporedivo manjem od ratnih brodova koji su ih čekali na Lastovu.

O akciji je pisao i kapetan bojnog broda Stjepan Bernadić u knjizi „Odjel za podvodna djelovanja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu“, koju je Ministarstvo obrane objavilo 1996. godine. Njegovi zapisi svjedoče o brojnim tehničkim poteškoćama s kojima su se hrvatski diverzanti suočavali tijekom prvih mjeseci rata. Nedostatak odgovarajuće opreme i nepouzdana tehnika bili su svakodnevica postrojbi koje su se morale suprotstaviti jednoj od tada snažnijih mornarica na Jadranu.

Oštetili neprijateljski brod i vratili se u Omiš

Tijekom akcije u noći s 27. na 28. studenoga hrvatski diverzanti napali su ratno brodovlje na Lastovu i oštetili jedan brod Jugoslavenske ratne mornarice. Svih šest pripadnika skupine uspjelo se vratiti u Omiš. Prema Bernadićevu zapisu, bili su toliko promrzli i iscrpljeni da im je pri povratku bila potrebna pomoć ljudi na obali kako bi privezali plovilo.

Premda točan identitet pogođenog broda i puni razmjeri nanesene štete nisu nedvojbeno utvrđeni u dostupnim izvorima, značenje akcije nadilazilo je njezin neposredni materijalni rezultat. Hrvatska ratna mornarica pokazala je da raspolaže ljudstvom sposobnim za zahtjevna djelovanja i na područjima koja su još bila pod snažnim neprijateljskim nadzorom. Bio je to i važan psihološki trenutak u borbi za uspostavu hrvatskog suvereniteta na Jadranu.

Lastovo i Vis napušteni u svibnju 1992. godine

U mjesecima koji su uslijedili položaj Jugoslavenske ratne mornarice na hrvatskoj obali postupno je slabio. Njezini brodovi napustili su splitsku ratnu luku Lora u siječnju 1992. godine, a u svibnju iste godine povukli su se i s Visa i Lastova. Time je završilo jedno od najvažnijih poglavlja borbe za hrvatske otoke i pomorske komunikacije, dok će Hrvatska ratna mornarica nastaviti sudjelovati u oslobađanju juga zemlje i drugim operacijama Domovinskog rata.

Trideset i pet godina poslije, priča o šestorici diverzanata koji su se iz Omiša otisnuli prema Lastovu podsjeća na okolnosti u kojima je nastajala Hrvatska ratna mornarica. U vrijeme izrazite materijalne neravnopravnosti presudnu su ulogu imali znanje, iskustvo, snalažljivost i spremnost hrvatskih branitelja na iznimne napore. Omiš je u toj povijesti ostavio dubok trag, a akcija prema Lastovu ostaje jedno od svjedočanstava njegova doprinosa obrani hrvatskog Jadrana.