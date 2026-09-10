Šesti PromoArh uz najbogatiji program dosad - inovacije u gradnji, stručni predavači i gradnja modela kuće uživo pred posjetiteljima

Više od 100 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Albanije i Danske predstavit će proizvode, usluge i inovativna rješenja na novom izdanju specijaliziranog sajma gradnje PromoArh, u Poreču od 16. do 18. rujna.

Na više od 4.000 četvornih metara izložbenog prostora dvorane Žatika, vodeći svjetski izlagači predstavit će tehnologiju i rješenja za suvremeno graditeljstvo: od građevinskih strojeva, materijala, fasadnih sustava, stolarije i montažne gradnje, preko grijanja, klimatizacije, energetike i obnovljivih izvora energije, do opremanja interijera. Sajam donosi i suvremena rješenja za niskogradnju, komunalnu infrastrukturu, digitalizaciju, projektiranje, upravljanje, reciklažu i gospodarenje građevinskim otpadom, kao i prometnu i voznu opremu.

Edukativni dio sajma Education point i ove godine donosi kombinaciju praktičnih demonstracija na otvorenom i stručnih predavanja u konferencijskoj dvorani. Nakon što je već u prvom izdanju prepoznata kao jedan od najatraktivnijih sadržaja sajma, Gradionica se vraća u još ambicioznijem izdanju. Posjetitelji će uživo pratiti kako model kuće nastaje u Ytong sustavu gradnje, sloj po sloj: od zidanja i ugradnje stolarije s naglaskom na protuprovalnu sigurnost, preko nosivih termoizolacijskih elemenata i krovnog prozora, do unutarnje izolacije stropa i vanjskog zida te završne žbuke. Svaka faza bit će popraćena 3D skeniranjem, pa izvedeni radovi ostaju dostupni i nakon sajma kao digitalni prikaz i virtualna šetnja gotovim modelom.

“Već šestu godinu u Poreč dolaze vodeći proizvođači i brendovi iz svijeta gradnje i opremanja, što znači da svi koji grade, uređuju ili opremaju svoje nekretnine na jednom mjestu mogu vidjeti novitete, razgovarati sa stručnjacima i iz prve ruke dobiti informacije koje im pomažu da donesu dobru i informiranu odluku. Upravo ta praktična vrijednost PromoArha vjerojatno je glavni razlog zbog kojeg nam se svake godine vraća sve više izlagača i posjetitelja. Drago nam je i što ovakvim događanjem dodatno obogaćujemo ponudu Poreča, dovodimo goste izvan glavne turističke sezone i pokazujemo da Poreč ima što ponuditi i kada nije ljeto”, istaknula je direktorica sajma Ivana Štiković.

Sajam svoja vrata otvara srijedu 16. rujna u 10 sati ispred ulaza u dvoranu, a program odmah zatim otvara temu koja posljednjih godina najviše zaokuplja struku. Irena Križ Šelendić, ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavit će Rezultate energetske obnove zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a o greškama u energetskoj obnovi i standardu zgrada s nultim emisijama (ZEB) govorit će izv. prof. dr. sc. Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Program se potom okreće samom Poreču, pa će biti predstavljena analiza urbanih toplinskih otoka Grada Poreča i tema digitalnih blizanaca prostora, a sve će zaokružiti tribina Društva arhitekata Istre DAI-SAI „Transformacije istarskog prostora“ s arhitektima iz Pazina, Pule, Poreča, Novigrada i Labina.

Slijedi i niz prezentacija izlagača, svaka posvećena po jednom konkretnom problemu s kojim se susreću i projektanti i investitori - od zaštite od udarne buke i decentralizirane ventilacije s rekuperacijom, preko hidroizolacije kristalizacijom betona i mikrocementa u interijerima, do panela za zaštitu ravnih krovova i drvenih podova. Prezentacije su besplatne, ali je zbog ograničenog broja mjesta prijava na web stranici sajma obvezna.

Uz predavanja, Klaster nZEB.hr u četvrtak organizira cjelodnevni stručni skup „Suvremeni trendovi u graditeljstvu“, s predavanjima o održivom stanovanju, protuprovalnim karakteristikama PVC stolarije, zvučnoj izolaciji mineralnom vunom, prelasku s 2D projektiranja na BIM, tehničkim rješenjima za gradnju porobetonom, rashladnom sredstvu R290 u klimatizaciji te budućnosti gradnje, od opeke do robotizacije. Predavanja su uvrštena u Program stručnog usavršavanja i vrednuju se s četiri akademska sata iz područja struke, a potvrde se izdaju članovima komora inženjera građevinarstva, arhitekata, inženjera elektrotehnike i inženjera strojarstva.

PromoArh i ove godine nudi ono što se na sajmovima rijetko viđa - rješenja koja se ne samo izlažu nego i izvode uživo, u mjerilu 1:1, uz stručnjake koji tijekom izvedbe odgovaraju na pitanja posjetitelja.

Sajam je otvoren sva tri dana od 10 do 19 sati. Dodatne informacije, program i kupnju ulaznica možete pronaći na promoarh.com i društvenim mrežama sajma ili se javiti na info@promoarh.com. Sponzor sajma je grad Poreč-Parenzo, uz brojne pokrovitelje, a organizator je Studio 053 iz Poreča koji od svog osnutka 1989. sudjeluje u organizaciji mnogobrojnih sajamskih, kulturno-zabavnih, sportskih te kongresnih manifestacija na području Istre.