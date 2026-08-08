ŠESTERO PUTNIKA TEŠKO OZLIJEĐENO Drama nakon sudara vlakova: Jedan strojovođa teško stradao, drugi u šoku

Strojovođa putničkog vlaka koji se jutros oko 10 sati sudario s teretnim vlakom kod Svetog Ivana Žabna teško je ozlijeđen te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u zagrebački KBC Rebro. Prema informacijama Dalibora Petrovića, dopredsjednika Sindikata strojovođa Hrvatske, strojovođa je pri svijesti i može komunicirati, piše MojPortal.

– Nadamo se da će kolega biti dobro. Pri svijesti je i može komunicirati – rekao je Petrović koji je za MojPortal potvrdio kako je riječ o strojovođi iz Bjelovara.

U teškom psihičkom stanju nakon nesreće nalazi se i strojovođa teretnog vlaka.

– Riječ je o mladom kolegi iz Zagreba, jednom od najboljih i najobučenijih strojovođa koje imamo u Cargu. On je u velikom šoku i pod stresom zbog svega što se dogodilo – kaže.

Petrović ističe da zasad nije poznato što je točno prethodilo sudaru te da će okolnosti i uzrok nesreće biti poznati tek nakon provedene istrage.

Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak navodno je prošao kroz crveno svjetlo, nakon čega se sudario s putničkim vlakom koji je prometovao iz Zagreba prema Bjelovaru. Osim strojovođe, šestero je putnika teže, a 14 lakše ozlijeđeno.

Lakše je ozliježen i kondukter. U bjelovarskoj Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" zbrinuto je sedmero ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, piše Večernji.