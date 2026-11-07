Šestero mrtvih i 15 ozlijeđenih u Krakovu, među ranjenima i dvojica policajaca

Šest osoba je poginulo, a 15 ih je ozlijeđeno u pucnjavi koja se u subotu, 7. studenoga, dogodila u samom središtu Krakova, jednog od najpoznatijih turističkih gradova u Poljskoj. Napadač je iz automobila otvorio vatru na slučajne prolaznike na glavnom gradskom trgu, izazvavši paniku među stanovnicima i turistima.

Prema informacijama poljskih službi, napad se dogodio nešto poslije 15 sati na Rynku Głównom, u blizini Sławkowske ulice. Muškarac je automobilom ušao na trg i počeo pucati prema ljudima koji su se ondje nalazili.

Svjedoci su opisali dramatične prizore. Ljudi su bježali prema obližnjim trgovinama, restoranima i zgradama pokušavajući pronaći zaklon. Na mjesto događaja ubrzo su stigle brojne policijske i hitne službe, a u središtu grada sletio je i helikopter hitne medicinske pomoći.

Među poginulima četiri žene i dvojica muškaraca

Poljske vlasti najprije su izvijestile o pet smrtno stradalih osoba, no broj žrtava naknadno je porastao na šest nakon što je jedna od teško ozlijeđenih osoba preminula u bolnici.

Prema podacima koje je objavio Radio Kraków, među poginulima su četiri žene i dvojica muškaraca. Ozlijeđeno je još 15 osoba, među kojima su i dvojica policajaca koji su sudjelovali u intervenciji.

Jedan policajac zadobio je prostrijelnu ranu, dok je drugi pogođen trima hicima. Njegovo stanje opisano je kao vrlo teško te je podvrgnut operaciji.

Policija je pritom demantirala informacije koje su se pojavile o navodnoj smrti jednog od ranjenih policajaca.

Napadač ranjen i uhićen nakon razmjene vatre

Napadač je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja, no policija ga je zaustavila na području raskrižja ulica Dietla i Stradomska.

Tijekom intervencije došlo je do razmjene vatre, pri čemu je osumnjičeni ranjen. Policajci su ga uhitili, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Poljska policija potvrdila je da je riječ o poljskom državljaninu te da je, prema dosadašnjim saznanjima, djelovao sam.

Prema informacijama poljskih medija, napadač je nosio odjeću nalik vojnoj odori i koristio dugo vatreno oružje. U njegovu automobilu pronađeni su dodatno oružje i streljivo.

Identitet i moguća povezanost napadača s vojskom predmet su daljnjih provjera.

Tijekom napada oštećen je i tramvaj na liniji broj 1, koji se nalazio na području Trga svih svetih.

Iz krakovskog gradskog prijevoznog poduzeća potvrđeno je da je na tramvaj pucano iz automobila u prolazu. Pritom je razbijeno staklo vozačke kabine, ali vozač i putnici nisu ozlijeđeni.

Oglasio se poljski premijer, u Krakovu proglašena žalost

Na tragediju je reagirao i poljski premijer Donald Tusk, koji je poručio da ga ministar unutarnjih poslova redovito izvještava o situaciji te da policija istražuje pozadinu i sve okolnosti napada.

U Krakovu je formiran krizni stožer, a gradske vlasti proglasile su žalost do 11. studenoga.

Policija i tužiteljstvo nastavljaju očevid i prikupljanje dokaza kako bi utvrdili što je prethodilo pucnjavi i zbog čega je napadač otvorio vatru na prolaznike.

Motiv napada zasad nije službeno potvrđen.