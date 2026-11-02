Šestero Kaštelana osvojilo pet medalja na Prvenstvu Hrvatske! Zlatni Ivan, srebrna Miljenka i brončani heroji pokazali što znači upornost

Šestero natjecatelja Udruge tjelesnih invalida Kaštela ostvarilo je odlične rezultate na 25. Prvenstvu Hrvatske u plivanju za osobe s intelektualnim oštećenjima, održanom 21. i 22. listopada u Termama Tuhelj.

Kaštelanska ekipa osvojila je ukupno pet medalja – jednu zlatnu, jednu srebrnu i tri brončane, potvrdivši još jednom kvalitetu svojeg rada i važnost organiziranog sporta za osobe s invaliditetom.

Ivan Ivanda osvojio naslov prvaka Hrvatske

Najuspješniji rezultat ostvario je Ivan Ivanda, koji je osvojio prvo mjesto u disciplini 25 metara prsno.

Njegov nastup donio je Kaštelanima zlatnu medalju i naslov pobjednika u njegovoj natjecateljskoj kategoriji.

U istoj disciplini Miljenka Biliškov osvojila je srebrnu medalju, dok su Rea Trebec i Ivan Petrović osvojili brončana odličja.

Time su kaštelanski natjecatelji ostvarili čak četiri plasmana na pobjedničko postolje u disciplini 25 metara prsno, u svojim kategorijama.

Bronca i u slobodnom stilu

U disciplini 25 metara slobodnim stilom Josip Rajčić osvojio je treće mjesto i brončanu medalju.

Šesti predstavnik kaštelanske ekipe, Branimir Čorić, zauzeo je peto mjesto u istoj disciplini.

Svih šestero natjecatelja time je dostojno predstavilo svoju udrugu i grad, sudjelujući na jednom od važnih državnih sportskih natjecanja u ovoj kategoriji.

Prvenstvo je organiziralo Športsko društvo Specijalni športovi „Luč”, uz pokroviteljstvo Specijalne olimpijade Hrvatske.

Iza medalja stoje mjeseci treninga

Iz Udruge tjelesnih invalida Kaštela uputili su čestitke svim svojim natjecateljima, naglasivši važnost redovitih treninga, upornosti i sportskog duha.

Ovakvi rezultati ne dolaze sami od sebe. Iza svakog nastupa stoje rad, pripreme, motivacija i podrška ljudi koji omogućuju natjecateljima da se bave sportom.

Osim medalja, sudjelovanje na državnim prvenstvima pruža mogućnost novih iskustava, druženja s drugim sportašima i razvijanja samopouzdanja.

Sport koji povezuje i uključuje

Aktivnosti Udruge tjelesnih invalida Kaštela sufinanciraju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Kaštela.

Ulaganje u inkluzivni sport važno je jer osobama s invaliditetom omogućuje pristup organiziranim sportskim aktivnostima, natjecanjima i zajedničkim iskustvima.

Uspjeh kaštelanskih plivača pokazuje koliko je takva podrška vrijedna i koliko sport može pridonijeti osobnom razvoju, zdravlju i uključenosti u zajednicu.

Pet medalja i šest odličnih nastupa razlog su za zadovoljstvo cijele kaštelanske ekipe, a njihov rezultat još je jedna lijepa sportska priča iz Dalmacije.