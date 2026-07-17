ŠESTERO DJECE ROĐENO UZ GRADSKU POMOĆ Trogir među rijetkima koji to plaćaju

U Trogiru je u protekle dvije godine, zahvaljujući mjeri sufinanciranja medicinski pomognute oplodnje, na svijet stiglo šestero novih malih sugrađana, što je gradonačelnik Trogira Ante Bilić nedavno istaknuo i na društvenim mrežama.

Kako je poručio, riječ je o vijestima koje možda ne pune naslovnice, ali imaju posebno mjesto u srcu njegovih suradnika i njega osobno. Naglasio je i kako bi volio da potreba za ovakvim mjerama uopće ne postoji, ali da je stvarnost takva da se sve više parova suočava s izazovima na putu do roditeljstva, zbog čega zajednica, smatra, mora biti uz njih i financijski im olakšati taj emotivno i financijski zahtjevan proces. Ujedno je poručio i da je svako novorođeno dijete najveće bogatstvo jednog grada, a da trogirskih šest priča potvrđuje zašto vrijedi ulagati u demografske mjere, obitelji i budućnost Trogira.

Šest novih života

Povodom ove objave kontaktirali smo gradonačelnika Bilića te porazgovarali o provedbi navedene mjere, ali i o demografskoj strategiji Grada.

Iz Grada Trogira na upit o provedbi mjere sufinanciranja medicinski pomognute oplodnje odgovorili su kako je od njezina uvođenja u ožujku 2024. zaprimljeno ukupno 12 zahtjeva za sufinanciranje MPO-a. Dosad je za tu namjenu isplaćeno nešto više od 16 tisuća eura, a lista čekanja ne postoji jer se svaki uredno podnesen zahtjev odobrava.

"Prema dostavljenim podacima, 12 zahtjeva podnijelo je devet parova, a šest ih je uspješno ostvarilo roditeljstvo. Ukupno je isplaćeno 16.237,5 eura, a svaki uredno podnesen zahtjev se odobri te se izda Rješenje o ostvarenju prava", doznali smo od gradonačelnika.

U Gradu navode kako prate kretanje troškova postupaka te će, sukladno tome, analizirati situaciju i razmotriti eventualno povećanje iznosa.

Mjeru MPO-a Trogir uklapa u širu demografsku strategiju koja obuhvaća ulaganja u priuštivo stanovanje, obrazovnu infrastrukturu, predškolski odgoj, ljudske resurse u obrazovanju te različite indirektne mjere poput izgradnje sportske i rekreacijske infrastrukture, dječjih igrališta, ulaganja u sigurnost, financiranja izvannastavnih aktivnosti i potpore udrugama civilnog društva.

" Razvojnim programom Grada Trogira, projektima i mjerama koje su usmjerene na stvaranje povoljnih uvjeta za mlade obitelji, obuhvaćeno je niz aktivnosti kojim se stvaraju uvjeti za sigurniji i kvalitetniji život: ulaganja u priuštivo stanovanje (POS), izgradnja obrazovne infrastrukture (rani i predškolski odgoj i obrazovanje), ulaganje u ljudske resurse u području odgoja i obrazovanja, sufinanciranje programa dječjih vrtića, financiranje nadstandarda (stručni suradnici, pomoćnici). Od indirektnih mjera tu su: izgradnja sportske i rekreacijske infrastrukture (sportski tereni, dvorana i dječja igrališta), ulaganja u podizanje sigurnosti u prometu i na javnim površinama, financiranje izvanškolskih aktivnosti, udruga civilnog društva…", ističe nam ponosno trogirski gradonačelnik.

Naknade za novorođenčad, dječji vrtići, nagrađivanje izvrsnih učenika,...

Kada je riječ o naknadama za novorođenčad, Grad Trogir trenutno isplaćuje 1.000 eura za svu djecu. Iznos je mijenjan nekoliko puta, a posljednji put 2025. godine, kada je povećan sa 600 na 1.000 eura zbog inflacije i rasta prosječnih troškova života obitelji.

U posljednje tri godine bilježi se i rast zahtjeva za potporu novorođenoj djeci. U 2023. godini zaprimljena su 86 zahtjeva, u 2024. njih 100, u 2025. godini 107, dok je u prvih šest mjeseci 2026. godine evidentirano 57 zahtjeva.

Zanimalo nas je koliko vrtića djeluje na području Grada te koliki su njihovi ukupni kapaciteti odnosno jesu li dovoljni da bi sva djeca bila upisana (ona koja ispunjavaju uvjete).

"Grad Trogir osnivač je ustanove „Dječji vrtić Trogir“ koja ima sedam objekata i 23 skupine za boravak ukupno 410 djece. Također na području Grada Trogira djeluje i Dječji vrtić Emaus čiji je osnivač Splitsko-makarska nadbiskupija s kapacitetom od oko 100 djece.

U Dječji vrtić Trogir u pedagoškoj godini 2025/2026 upisano je 408 djece te nismo imali neupisane djece koja su se prijavila na upisima, a imala su zakonske uvjete za upis", odgovorio nam je.

U planu je i daljnje širenje kapaciteta. Grad navodi kako postoji spreman projekt nadogradnje zgrade DV Maslačak, a njegova će realizacija ovisiti o potrebama i proračunskim mogućnostima.

Osim potpora za novorođenčad i MPO, Trogir provodi i niz drugih demografskih mjera.

"Od stambenih mjera, Grad sufinancira izgradnju zgrada POS-a u naselju Plano i to sa sufinanciranjem izgradnje u visini od 150.000 eura, donacijom zemljišta za izgradnju te izgradnjom pristupne ceste i potrebne infrastrukture. Vrtić je subvencioniran u visini od oko 85% te roditelji participiraju u visini od 15%.

Tijekom školovanja u osnovnim školama svim osnovnoškolcima osigurani su radni materijali – radne bilježnice, zbirke zadataka iz obveznih i izbornih predmeta, radne kutije, likovne mape i atlasi. Nagrađuju se izvrsni učenici, financiraju pomoćnici u nastavi kojima se financira i edukacija. U srednjoj školi, Grad izvrsnim učenicima daje stipendije u visini od 100 eura, a svim maturantima prigodne nagrade u istom iznosu.

Izvrsni studenti imaju pravo na stipendiju u visini od 200 eura. To su iznosi koji su se kontinuirano povećavali godinama", kazuje nam gradnačelnik Bilić.

Tri i pol milijuina eura Trogir izdvojio za mjere sufinanciranja roditeljstva i obrazovanja

Posebne mjere postoje i za obitelji s troje i više djece.

"Postoji mjera sufinanciranja roditeljskog dopusta od 1. do 3. godine života djeteta za obitelji s troje i više djece u visini od 70 eura mjesečno. Također, pohađanje vrtića za drugo i treće dijete u DV Trogir umanjuje se za 30%, odnosno 40%", rekao je gradonačelnik te dodao kako je za mjere sufinanciranja roditeljstva i obrazovanja u 2025. godini utrošeno je 3.500.000,00 eura što je 18% od ukupno realiziranih rashoda proračuna za 2025. godinu, a 26,3% od općih prihoda i primitaka.

Iz Grada poručuju kako postojeći model potpora razvijaju u skladu s potrebama građana te ga nastoje unaprijediti i proširiti kako bi se obiteljima olakšali visoki troškovi roditeljstva, odgoja i obrazovanja djece.

Dodaju i da godišnje rade analize pojedinih mjera, pri čemu je vidljiv pozitivan učinak na demografsku sliku grada.

Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za razdoblje od 2020. do 2024. godine, Trogir bilježi blagi rast od prosječno 85 stanovnika godišnje, a 2024. je prema toj procjeni imao 12.764 stanovnika, što predstavlja rast od 2,75 posto.