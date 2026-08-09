Šest znakova koji pokazuju da vas dijete smatra odličnim roditeljem

Roditeljstvo je zahtjevna uloga u kojoj se mnogi roditelji povremeno pitaju rade li dovoljno dobro. Odgovor se ponekad može pronaći upravo u ponašanju djeteta. Način na koji komunicira s roditeljima, traži njihovu blizinu ili reagira kada mu je teško može pokazati koliko se u tom odnosu osjeća sigurno i prihvaćeno.

Istraživanja i stručnjaci izdvajaju nekoliko ponašanja koja mogu upućivati na snažno povjerenje između djeteta i roditelja.

Utjehu traže upravo kod roditelja

Kada se dijete nakon neugodnog ili stresnog iskustva spontano okreće roditelju, njegova prisutnost za njega predstavlja sigurno mjesto.

Istraživanje objavljeno u časopisu Infant Behavior and Development pokazalo je da djeca u stresnim situacijama češće traže svoje primarne skrbnike. Što dijete neku osobu snažnije doživljava kao osobu koja mu pruža sigurnost i zaštitu, veća je vjerojatnost da će upravo njoj doći kada mu je potrebna utjeha.

Bez straha govore o osjećajima

Još jedan dobar znak je kada dijete roditelju spontano govori što misli i osjeća te mu prepričava događaje iz škole, odnose s prijateljima ili probleme koji ga muče.

Otvorena komunikacija može pokazivati da dijete ne očekuje osudu ili odbacivanje. Suprotno tome, djeca koja osjećaju da izražavanje emocija nije poželjno mogu ih početi skrivati i povlačiti se.

Dolaze po pomoć i savjet

Ako se dijete ne boji priznati da nešto ne zna ili da je pogriješilo te od roditelja traži pomoć, to može biti snažan pokazatelj povjerenja.

Savjetnica za roditeljstvo Meri Wallace naglašava važnost zdravog samopoštovanja kod djece te ističe da na sliku koju razvijaju o sebi snažno utječu riječi, postupci i reakcije njihovih roditelja.

"Djeca imaju snažnu potrebu osjećati se vrijedno", navodi Wallace, dodajući kako je zaštita njihova samopoštovanja jedan od važnih roditeljskih zadataka.

Žele roditelje uključiti u svoj svijet

Kada dijete samo predloži zajedničko gledanje filma, želi roditelju pokazati svoj hobi ili ga poziva da sudjeluje u nečemu što voli, time pokazuje da uživa u njegovu društvu.

Posebno je dobar znak kada inicijativa za zajedničko vrijeme dolazi upravo od djeteta. Uključivanjem roditelja u svoje interese pokazuje da ga želi učiniti dijelom vlastitog svijeta.

Ne boje se reći da se ne slažu

Poslušnost nije nužno najbolji pokazatelj kvalitetnog odnosa. Dijete koje može izraziti neslaganje s roditeljem ili propitivati njegovu odluku, a pritom zadržati poštovanje, pokazuje da se osjeća dovoljno sigurno da izrazi vlastito mišljenje.

Psiholog Jim Taylor upozorava da odgoj temeljen na strahu može imati dugoročne negativne posljedice.

"Strah u djetinjstvu stvara stres, nesigurnost i tjeskobu, kao i niz drugih psiholoških, emocionalnih i fizičkih problema koji se javljaju kasnije u životu", navodi Taylor.

Ugodno im je jednostavno biti pokraj roditelja

Ponekad jedan od najjednostavnijih znakova govori mnogo. Djeca koja nemaju potrebu stalno se zatvarati u svoju sobu, nego uče, igraju se ili odmaraju u prostoriji u kojoj su i roditelji, mogu time pokazivati da se u njihovoj blizini osjećaju opušteno.

Ne mora uvijek postojati razgovor ili zajednička aktivnost. Ako je djetetu ugodno jednostavno provoditi vrijeme pokraj roditelja, to može biti pokazatelj sigurnosti i bliskosti koju osjeća u tom odnosu.