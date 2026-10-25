Šest života odnio je požar kod Omiša, a nakon 73 dana još nema odgovora na ključno pitanje: Tko je odgovoran za tragediju?

Prošla su 73 dana od velikog požara koji je 13. kolovoza izbio u Lokvi Rogoznici i proširio se prema Omišu, a javnost još nema odgovor na ključno pitanje: kako je požar izbio i tko je za njega odgovoran. U međuvremenu je broj žrtava porastao na šest. U KBC-u Split danas je preminula žena (66) koja se od kolovoza liječila od teških ozljeda zadobivenih u požaru.

Unatoč razmjerima tragedije, policija i Županijsko državno odvjetništvo u Splitu dosad nisu javno objavili rezultate istrage niti su priopćili je li utvrđen uzrok požara. Nije objavljeno ni da je zbog njegova izbijanja netko osumnjičen ili uhićen, piše Index.

Vještaci uzimali uzorke, pregledavale se snimke kamera

Istraga je pokrenuta odmah nakon požara. DORH je prije 71 dan, 15. kolovoza, objavio da je očevid proveden na mjestu nastanka požara u Lokvi Rogoznici, a u njega su bili uključeni policija, inspektor za zaštitu od požara i eksplozija te kemijsko-fizikalni vještaci Centra "Ivan Vučetić".

Na mjestu izbijanja vatre uzeti su materijalni uzorci. Naloženo je i izuzimanje snimki nadzornih kamera s cijelog opožarenog područja, snimanje terena te fotografiranje uništenih kuća, drugih objekata i vozila.

DORH je tada naveo da će se provesti potrebna vještačenja i druge radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Više od dva mjeseca poslije javnosti još nisu predstavljeni rezultati tih postupaka.

Požar zahvatio oko tisuću hektara

Prema tadašnjim nalazima očevida, požar je izbio 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice. Nošen jakim vjetrom, proširio se prema Omišu na pojasu dugom oko 23 kilometra i širokom do kilometar i pol.

Opožareno je oko tisuću hektara borove šume, trave i makije. Izgorjele su brojne kuće, poslovni objekti, nasadi i vozila, a nastala je višemilijunska materijalna šteta. U požaru je ozlijeđeno više desetaka ljudi.

Prva žrtva, sezonska radnica iz Bosne i Hercegovine Dragana Antešević (34), poginula je tijekom požara. Od posljedica ozljeda kasnije su umrli i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas (79), Katica Nikolić (58), Ivana Kovačić (41), muškarac (70) koji se liječio u KBC-u Split te žena (66) koja je preminula danas.

Pitanje odgovornosti

Sa svakom novom žrtvom dodatno raste važnost odgovora na pitanje kako je požar počeo i postoji li nečija odgovornost za tragediju. Otvoreno je ostalo i pitanje postupanja sustava upozoravanja, jer se tijekom požara nije aktivirao SRUUK.

Sustav je uveden upravo kako bi građani u kriznim situacijama, poput velikih požara, poplava, potresa ili drugih neposrednih opasnosti, pravodobno dobili upozorenje i upute o tome kako se zaštititi.

Obitelji poginulih i javnost tako i dalje čekaju rezultate istrage, ali i odgovor na pitanje jesu li u noći požara iskorišteni svi raspoloživi mehanizmi upozoravanja stanovništva.