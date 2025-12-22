Šest velikih gradilišta u Trogiru: Više od osam milijuna eura ulaganja diljem grada

Na području Trogira trenutačno je aktivno šest velikih gradilišta, a ukupna vrijednost radova premašuje osam milijuna eura. Paralelno se provode projekti obnove prometnica, javnih prostora, sportske infrastrukture i stambene izgradnje, što iz Grada ističu kao pokazatelj financijske i operativne spremnosti za veće investicijske zahvate.

Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju Ulice Ante Starčevića, uređenje parka Garagnin-Fanfogna, energetsku obnovu sportske dvorane Vinko Kandija, nastavak šetnice Brigi s uređenjem gradske plaže, izgradnju POS zgrade u Planom te uređenje Trga Rudine na Drveniku Malom.

Uoči božićnih i novogodišnjih blagdana gradilišta je obišao gradonačelnik Ante Bilić, koji je istaknuo kako se radovi odvijaju sukladno planiranoj dinamici, uz manja kašnjenja uzrokovana vremenskim prilikama i arheološkim istraživanjima.

– Specifično je da se u ovom investicijskom valu brojni kapitalni projekti odvijaju paralelno, što potvrđuje da smo financijski, logistički i operativno spremni za takav opseg radova. Godinama kontinuirano ulažemo u gradsku infrastrukturu i ispunjavamo obećanja dana građanima, a u idućoj godini slijedi nastavak ulaganja – poručio je gradonačelnik.

U Starčevićevoj ulici dovršeni su potporni zidovi te je započela zamjena postojećih i polaganje novih instalacija. Ulica će postati dvotračna, uz izgradnju nogostupa, nove odvodnje, elektroenergetske, vodovodne i optičke mreže te javne rasvjete.

Na sportskoj dvorani Vinko Kandija postavljena je skela, a u tijeku su radovi na čišćenju fasade i pripremi energetske obnove objekta. Predviđena je ugradnja nove stolarije, zamjena ventilacijskog sustava te obnova krova.

Radovi u parku Garagnin-Fanfogna ušli su u prvu od četiri faze obnove. Uređuju se pješačke staze, postavlja sustav drenaže za prikupljanje kišnice te formiraju nove zone za odmor. Tijekom radova provedena su i arheološka istraživanja, nakon kojih se projekt nastavlja prema planu.

Pripremni radovi završeni su na posljednjem dijelu šetnice Brigi, gdje je započelo nasipanje plaže, kao i na terenu za izgradnju POS zgrade u Planom. Na Drveniku Malom Trg Rudine već je dobio osnovne konture, a slijede popločanje, postavljanje dječjeg igrališta, rasvjete i hortikulture. Novi trg trebao bi biti u funkciji za četiri do pet mjeseci.

Iz Grada poručuju kako je cilj svih ovih projekata unaprijediti kvalitetu života građana te osigurati funkcionalniji i uređeniji gradski prostor.