Šest pojava kod novorođenčadi koje mogu iznenaditi roditelje, a najčešće su bezopasne

Dolazak novorođenčeta donosi brojne promjene, a roditelji se tijekom trudnoće nastoje pripremiti na hranjenje, nespavanje i novi životni ritam. Ipak, neke pojave kod beba mogu ih iznenaditi ili zabrinuti, premda su često dio normalnog razvoja i ne predstavljaju razlog za uzbunu.

Tjemenica

Tjemenica je česta pojava kod novorođenčadi, a prepoznaje se po masnim ili suhim ljuskicama na vlasištu, koje mogu biti bijele ili žućkaste boje. U pravilu nije bolna ni opasna te se najčešće povlači tijekom prvih mjeseci života.

Roditelji je mogu ublažiti nježnim pranjem vlasišta i mekanom četkom. Ako se koristi ulje ili drugi preparat, važno je pridržavati se preporuka pedijatra i ne pokušavati nasilno uklanjati naslage.

Obilna i rijetka stolica

Stolica novorođenčeta znatno se razlikuje od stolice odraslih. Može biti rijetka, kašasta i različitih nijansi žute, zelene ili smeđe, ovisno o prehrani djeteta. Ponekad je pražnjenje crijeva toliko naglo i obilno da sadržaj završi izvan pelene.

Takve situacije mogu iznenaditi roditelje, ali su često normalne. Ipak, krv u stolici, bijela ili izrazito blijeda stolica, znakovi dehidracije ili nagla promjena praćena lošim općim stanjem razlog su za savjetovanje s liječnikom.

Gunđanje, grgljanje i drugi zvukovi

Novorođenčad ne proizvodi samo plač. Tijekom spavanja i budnosti mogu gunđati, mrmljati, grgljati, šmrcati ili ispuštati zvukove nalik hrkanju. Njihovi su nosni prolazi uski, a disanje i probavni sustav još se prilagođavaju životu izvan maternice.

Povremeni neobični zvukovi najčešće nisu zabrinjavajući. No ako dijete otežano diše, uvlači prsni koš, poplavi oko usana ili ima stanke u disanju, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Učestalo kihanje

Bebe često kišu jer se njihovi dišni putevi prilagođavaju novoj okolini. Kihanje je prirodan način uklanjanja sluzi i drugih čestica iz nosa te samo po sebi ne znači da je dijete prehlađeno.

Ako je praćeno povišenom temperaturom, otežanim disanjem, slabijim hranjenjem ili drugim znakovima bolesti, potrebno je obratiti se pedijatru. Kod novorođenčeta mlađeg od tri mjeseca temperatura od 38 °C ili viša zahtijeva hitnu liječničku procjenu.

Refleksno trzanje ruku i nogu

Naglo širenje ruku, trzanje udova ili kratkotrajno prestrašeno reagiranje na buku i pokret uobičajeno je u prvim mjesecima života. Riječ je o Moroovu refleksu, prirodnoj reakciji novorođenčeta na iznenadne podražaje.

Refleks se postupno smanjuje kako se živčani sustav razvija. Ako su pokreti izrazito neobični, ponavljaju se u serijama, praćeni su promjenom boje kože ili dijete pritom ne reagira uobičajeno, potrebno je zatražiti liječnički savjet.

Natečeni spolni organi i uvećane grudi

Kod novorođenčadi oba spola mogu se pojaviti blago uvećane grudi ili natečeni spolni organi. Te su promjene najčešće povezane s izloženošću majčinim hormonima tijekom trudnoće i obično se spontano povlače.

Kod djevojčica se može pojaviti i manja količina vaginalnog iscjetka, pa čak i oskudno krvarenje u prvim danima života. Iako takve pojave mogu izgledati zabrinjavajuće, najčešće su prolazne. Ako su oteklina, crvenilo ili bol izraženi, ili se pojavi iscjedak neugodna mirisa, dijete treba pregledati liječnik.