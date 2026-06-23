Šest osoba osumnjičeno za iznudu i razbojništvo u Splitu, policija traga za još trojicom

Zajedničkim radom policijskih službenika Prve i Druge policijske postaje Split dovršeno je kriminalističko istraživanje nad šest osoba, hrvatskih državljana u dobi od 22 do 53 godine, s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Svi su, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.

Policija sumnja da su četvorica muškaraca u dobi od 40, 47, 49 i 53 godine te još jedna osoba, u razdoblju od ožujka do 21. lipnja 2026. godine, putem društvenih mreža slali prijetnje 42-godišnjaku. Od njega su tražili isplatu 10.000 eura s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, no novac im nije isplaćen, čime je počinjeno kazneno djelo iznude u pokušaju.

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Također je utvrđeno da je 40-godišnjak zajedno s 27-godišnjakom, 22-godišnjakom i još dvojicom muškaraca 20. lipnja oko 20.20 sati u Splitu presreo 26-godišnjaka, rođaka oštećenog 42-godišnjaka. Tom prilikom su ga fizički napali te mu otuđili zlatni lanac i 700 eura, čime je počinjeno kazneno djelo razbojništva.

Protiv svih osumnjičenih podnesena je kaznena prijava, a nakon dovršenog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku. Policija nastavlja potragu za još tri osobe za koje se sumnja da su sudjelovale u navedenim događajima.