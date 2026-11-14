Šest milijuna eura nije kraj problema s azbestom u Vranjicu! Sanacija Kosice napreduje, ali morsko dno stvara nove poteškoće

Desetljećima nakon prestanka odlaganja azbestnocementnog otpada, područje Kosice u Vranjicu i dalje predstavlja jednu od najzahtjevnijih ekoloških sanacija na splitskom području. Projekt vrijedan 6,96 milijuna eura trebao bi riješiti problem onečišćene obale i podmorja, no najnovije informacije pokazuju da izvođenje zahvata nije prošlo bez tehničkih poteškoća.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen obišao je u petak, 13. studenoga, radove zajedno sa solinskim gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem i predstavnicima izvođača. Nakon obilaska održan je sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Vranjic i građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti, na kojemu je razgovarano o dosadašnjem napretku i sigurnosti radova.

Problem su nestabilnosti na morskom dnu

Prema informacijama Fonda, sanacija kopnenog dijela Kosice završena je gotovo u cijelosti, dok se radovi u moru nastavljaju. Međutim, tijekom njihova izvođenja pojavile su se nestabilnosti podmorskih pokosa, zbog čega izvorno predviđena tehnička rješenja treba prilagoditi.

Izvedeni su dodatni istražni radovi i probna polja, a u tijeku su dorada glavnog projekta i izmjena građevinske dozvole. To je važan podatak jer pokazuje da se sanacija mora prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu, osobito kako bi zaštitni slojevi dugoročno ostali stabilni.

Fond navodi da se radovi unatoč tome nastavljaju, da je potrebna mehanizacija dopremljena na lokaciju te da u podmorskim zahvatima sudjeluju certificirani ronioci. Ipak, za stanovnike je važno dobiti jasan odgovor o tome hoće li promjene projekta utjecati na ukupnu cijenu i rok završetka.

Azbestni otpad neće se iskapati, nego izolirati

Kosica je godinama bila opterećena otpadom iz nekadašnje tvornice Salonit. Projektom je predviđena sanacija više od šest hektara obalnog i morskog prostora, a od ukupnih 6,96 milijuna eura čak 5,7 milijuna osigurano je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sanacija se izvodi metodom in situ. To znači da se onečišćeni materijal ne uklanja iskopavanjem i prijevozom na drugu lokaciju, nego se stabilizira i prekriva ondje gdje se nalazi. Takav je pristup odabran kako bi se smanjila mogućnost širenja azbestnih vlakana i dodatnog onečišćenja tijekom radova.

Na morsko dno postavlja se zaštitni geosintetski pješčani tepih, a preko njega kameni materijal. Zadaća tih slojeva jest izolirati onečišćeni sediment i spriječiti njegovo raznošenje, zbog čega je stabilnost podloge jedan od najvažnijih uvjeta uspješne sanacije.

Građani izborili mjerenja svakih 15 dana

Jedno od ključnih pitanja za stanovnike Vranjica jest kvaliteta zraka tijekom izvođenja radova. Prema riječima direktora Fonda, dosadašnja laboratorijska ispitivanja nisu utvrdila prisutnost azbestnih vlakana u analiziranim uzorcima zraka, a zabilježene vrijednosti iznosile su nula.

Takvi su rezultati ohrabrujući, ali ne znače da je cijelo područje već sanirano niti da se potreba za nadzorom smanjila. Upravo zato važno je što je prihvaćena inicijativa Mjesnog odbora da se koncentracija azbestnih vlakana ubuduće provjerava najmanje svakih 15 dana, umjesto dosadašnjeg mjesečnog rasporeda.

Mjerenja će se, prema najavi, moći provoditi i češće ako to okolnosti budu zahtijevale. Za povjerenje građana pritom će biti važna ne samo učestalost analiza nego i pravodobna javna objava rezultata.

Vranjičani čekaju trajno rješenje

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević poručio je da sanacija ima posebno značenje za cijeli Vranjic jer je taj prostor desetljećima trpio posljedice industrijske proizvodnje. Dugoročni cilj je ukloniti okolišni rizik i omogućiti da Kosica dobije novu namjenu kao prostor dostupan građanima.

No do takvog raspleta još treba dovršiti zahtjevan podmorski dio radova. Posebno će trebati razjasniti nove tehničke uvjete, moguće posljedice izmjena građevinske dozvole te vrijeme potrebno za dovršetak sanacije.

Za stanovnike Vranjica najvažnije je da zahvat ne ostane samo građevinski dovršen, nego da se stručnim mjerenjima i dugoročnim nadzorom potvrdi njegova učinkovitost. Nakon desetljeća života uz azbestni otpad, to je pitanje koje opravdano traži precizan odgovor.