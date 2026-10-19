Šest migranata poginulo u sudaru s brodom obalne straže, među žrtvama i beba

Šest migranata, uključujući dojenče, poginulo je nakon što se gliser koji je prevozio ljude iz Turske sudario s plovilom grčke obalne straže prije nego što se prevrnuo kod otoka Lesvosa rano u ponedjeljak, priopćile su grčke vlasti, dok je vlada obećala "nultu toleranciju" prema krijumčarima migranata, piše Reuters.

Nesreća se dogodila oko 3,5 nautičkih milja južno od Agrilije na Lesvosu.

Obalna straža izjavila je da su spasioci pronašli tijela četiri muškarca, jedne žene i dojenčeta, dok je osam osoba preživjelo i prevezeno u bolnicu.

Nadležne službe uhitile su 37-godišnjeg turskog državljanina koji je bio među preživjelima te ga identificirale kao osumnjičenog krijumčara i upravitelja plovila.

Grčki ministar pomorstva Vassilis Kikilias okrivio je krijumčare ljudi za smrtne slučajeve i izjavio da dosadašnji dokazi upućuju na to da je gliser pramcem udario u lijevu stranu plovila obalne straže, dodavši da su točne okolnosti događaja predmet istrage, piše Reuters.

„Naš je stav neupitan: nulta tolerancija prema krijumčarima”, napisao je u objavi na platformi X.

Grčka je već dugo omiljena ulazna točka u Europu za migrante i izbjeglice s Bliskog istoka, iz Afrike i Azije.