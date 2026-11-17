Grad Hvar objavio je popis odabranih prijavitelja za korištenje adventskih kućica na Trgu sv. Stjepana, jednom od najpoznatijih i najposjećenijih javnih prostora na dalmatinskim otocima. Ukupno je odabrano šest obrta koji će sudjelovati u prigodnoj ugostiteljskoj ponudi tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

No uz objavu imena korisnika pojavila se i zanimljiva administrativna nelogičnost. Naime, iako je javni poziv raspisan u listopadu 2026. godine, a popis korisnika objavljen 13. studenoga, u tekstu gradske objave navedeno je da će se ugovori sklapati za razdoblje koje je već prošlo – od studenoga 2025. do siječnja 2026. godine.

Poznato svih šest korisnika: Evo tko će dobiti kućice

Prema objavi Grada Hvara od 13. studenoga, za korištenje adventskih kućica odabrani su sljedeći obrti:

Tajnikovi , obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Jure Tomičić

, obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Jure Tomičić Remy , ugostiteljski obrt, vlasnica Matea Tanta Vasiljević

, ugostiteljski obrt, vlasnica Matea Tanta Vasiljević Bepo , obrt za ugostiteljstvo i ribarstvo, vlasnik Ivan Novak

, obrt za ugostiteljstvo i ribarstvo, vlasnik Ivan Novak Menego , obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Dinko Kovačević

, obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Dinko Kovačević Nada , obrt za usluge, vlasnik Ivan Domljanović

, obrt za usluge, vlasnik Ivan Domljanović ČUČU, obrt za usluge, vlasnik Toni Petrić

Svi navedeni obrti dolaze iz Hvara, a izbor je proveden na temelju javnog poziva objavljenog 27. listopada. Prema pravilima, Grad je trebao vrednovati kvalitetu i raznovrsnost ugostiteljske ponude te dodatne aktivnosti prijavitelja. Konačnu odluku donosi gradonačelnik na prijedlog imenovanog povjerenstva.

Cijena kućice 3.500 eura, ukupno do 21.000 eura

Za korištenje jedne adventske kućice tijekom cijelog blagdanskog razdoblja Grad Hvar odredio je cijenu od 3.500 eura. Budući da je odabrano šest korisnika, uz naplatu pune cijene za svih šest kućica, ukupan prihod Grada od korištenja kućica mogao bi dosegnuti 21.000 eura.

Zanimljivo je da je prošlogodišnja cijena iznosila 3.000 eura po kućici. To znači da je ovogodišnji iznos povećan za 500 eura, odnosno približno 16,7 posto. Kad bi svih šest kućica bilo naplaćeno po prošlogodišnjoj cijeni, ukupni iznos bio bi 18.000 eura, što znači da ovogodišnja cijena omogućuje 3.000 eura više prihoda.

Prema javnom pozivu, naknada se plaća prije početka korištenja kućice, odnosno nakon potpisivanja ugovora. Natječaj je također propisivao da zainteresirani korisnici moraju imati uredno podmirene obveze prema Gradu, Turističkoj zajednici, komunalnom društvu i Poreznoj upravi.

U dokumentu navedeni datumi iz 2025. godine

Najzanimljiviji detalj nalazi se na samom kraju službene objave. Grad Hvar navodi da će gradonačelnik sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor za razdoblje od 28. studenoga 2025. do 3. siječnja 2026. godine.

Međutim, u javnom pozivu objavljenom 27. listopada 2026. izričito je navedeno da se ovogodišnji adventski program planira održati od 28. studenoga 2026. do 3. siječnja 2027. godine. Dakle, riječ je o razlici od jedne godine, iako je riječ o postupku odabira koji je proveden ove jeseni.

Dodatan razlog za provjeru dokumentacije jest činjenica da se na kraju objave nalazi poveznica na odluku gradonačelnika označenu datumom 11. studenoga 2025. godine. Zbog toga se nameće pitanje je li prilikom objave došlo do preuzimanja dijela prošlogodišnjeg teksta ili je jednostavno postavljena pogrešna poveznica na odluku.

Čeka se pojašnjenje Grada Hvara

S obzirom na to da aktualni javni poziv jasno navodi razdoblje adventa 2026./2027., sve upućuje na mogućnost administrativnog propusta u naknadnoj objavi. Ipak, bez službenog pojašnjenja Grada Hvara nije moguće sa sigurnošću utvrditi gdje je pogreška nastala.

Važno je naglasiti da nema podataka koji bi upućivali na nepravilnosti u samom izboru korisnika. Sporno je datiranje ugovornog razdoblja i poveznice na odluku, a ne utvrđena zakonitost postupka.

Od Grada bi bilo korisno dobiti potvrdu datuma iz aktualnih ugovora, kao i informaciju jesu li svi ugovori već potpisani te koliki je konačni prihod od naknade za kućice. Nakon takvog pojašnjenja bit će jasnije je li riječ samo o pogrešci u javnoj objavi ili je potrebno ispraviti i pripadajuću dokumentaciju.

Izvor: Grad Hvar, službena objava od 13. studenoga 2026. i javni pozivi za adventske kućice iz 2025. i 2026. godine.