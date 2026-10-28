Šest izgubljenih života. Šest sudbina koje su zauvijek prekinute. Tuga koja ne prolazi...: DORH otkrio nove detalje istrage strašne tragedije kod Omiša

Više od dva mjeseca nakon tragičnog požara u Lokvi Rogoznici, u kojem je život izgubilo šest osoba, a nastala je i golema materijalna šteta, još se čekaju rezultati vještačenja koji bi trebali pomoći u rasvjetljavanju uzroka požara. Splitska policija i Županijsko državno odvjetništvo nastavljaju s izvidima, a provjerava se postoji li sumnja na počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti.

Požar koji je 13. kolovoza 2026. godine zahvatio područje Lokve Rogoznice ostavio je iza sebe šest smrtno stradalih osoba i imovinsku štetu velikih razmjera. Okolnosti ove tragedije i dalje su predmet postupanja nadležnih institucija.

Kako je priopćilo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, Služba općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s tužiteljstvom, provodi izvide radi provjere postoji li osnovana sumnja na počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. Kaznenog zakona.

Naložena dva vještačenja, rezultati dodatnog još se čekaju

Nakon požara obavljen je očevid kojim je rukovodio dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Splitu, uz sudjelovanje policijskih službenika, inspektora zaštite od požara i stručnjaka Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić”.

Kako bi se utvrdio uzrok požara, naloženo je kemijsko-fizikalno vještačenje u Centru „Ivan Vučetić”.

Naknadno je, 4. rujna 2026. godine, naloženo i dodatno kemijsko-fizikalno vještačenje Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Prema najnovijem priopćenju DORH-a, dodatno vještačenje još nije dovršeno, a njegovi rezultati nisu zaprimljeni.

Istraga se nastavlja, moguće nove dokazne radnje

Županijsko državno odvjetništvo navodi da je već poduzelo potrebne dokazne radnje iz svoje nadležnosti.

Nakon što pristignu rezultati dodatnog vještačenja i budu analizirani, odlučit će se postoji li potreba za provođenjem novih dokaznih radnji.

Policija i državno odvjetništvo nastavljaju suradnju kako bi se utvrdile sve okolnosti požara.

Zasad nije službeno utvrđeno da je požar posljedica kaznenog djela. Izvidi su usmjereni upravo na provjeru postoje li osnove za takvu sumnju, a odgovor na pitanje što je uzrokovalo tragediju očekuje se nakon dovršetka potrebnih vještačenja.

Tragedija u Lokvi Rogoznici, u kojoj je izgubljeno šest ljudskih života, tako i dalje čeka konačno razjašnjenje okolnosti koje su dovele do požara.