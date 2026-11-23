Ovo nije priča o Hajduku, ali ipak je. I to priča koja će, nadamo se, izazvati osjećaje nostalgije kod hajdukovaca, pa i ljubitelja serije „Velo misto“, koja je nedjeljnih večeri praznila ulice dalmatinskih gradova, pa i šire.

Tako se navršava šest godina otkako nas je napustio uvaženi i veliki glumac Mustafa Nadarević. I nije ovo tekst o njegovoj glumačkoj veličini, prevelikoj, jer riječ je o jednom od najvećih i najboljih glumaca koje smo ikada imali i gledali.

Neće ovaj autor ni o tome kako ga pamti, kada je davne 1989. i 1990. bio profesor glume na splitskom dislociranom odsjeku zagrebačke Akademije dramske umjetnosti, kada sam jednu godinu pohađao taj studij, nadajući se postati glumac. A bio je stvarno atipičan profesor. Prijatelj više nego bilo što drugo. Odmah je htio da ga se oslovljava s „ti“. Poslije predavanja i vježbi stavio bi neku traku preko prostorije gdje je sada mala Scena 55 u HNK-u Split, pa bi igrao s nama neku vrstu mini tenisa.

Znao bi donijeti marendu za sve, bublice, sireve... Zbog njega sam zavolio kefir...

Ali ovo je priča o nečem drugom. Mustafa Nadarević utjelovio je najljepši televizijski hajdučki lik – inženjera Duju, u Smojinoj i Marušićevoj seriji „Velo misto“.

Osnivača Hajduka, vratara, trenera, finog gospodina iz splitske građanske obitelji, koji je godinama frajao ćaćine pineze studirajući u Pragu, da bi onda svome Splitu podario najveći projekt – Hrvatski nogometni klub Hajduk. I ne samo Hajduk nego i sve prve športske klubove, a znamo koji su to. Podsjeća na to stari oslikani mural na Ježincu i ploča na Hrvatskom domu, gdje su osnovani i „Jadran“, „Labud“ i „Gusar“.

„Jeste li vidjeli mog sina inženjera Duju?“, zapitao bi u seriji Dujin pape konobara u kavani „Trocoli“, na splitskoj Pjaci.

„Je l' mislite na onog mladog gospodina šta ga zovu inženjer od baluna?“

„Moj sin je inženjer arhitekta“, odrješito će Dujin otac.

„Šport je budućnost ovega grada“, reći će na to Duje.

I ostalo je tako.

U doba prikazivanja „Velog mista“ 1980. razvila se novinska rasprava. Naime, barba Luka Kaliterna je govorio: „Zašto Duje, ako se zna da je to moj brat Fabijan?“, aludirajući na to kako je njegov brat Fabijan Kaliterna, splitski arhitekt i praški student, glavni osnivač Hajduka.

Ubrzo mu je odgovorio sam autor Miljenko Smoje: „Duje je glumačko utjelovljenje dvije stvarne osobe iz povijesti Hajduka, dva brata koji su podarili najljepšu priču ovoga grada – stvaranje Hajduka.“

Tako je lik Duje, kojeg je maestralno u toj velikoj TV seriji igrao Mustafa Nadarević, bio i inženjer, praški student, koji iz Praga u Split donosi prvi balun. Pa u Fleku šutira loptu u sliku cara Franje Josipa, vičući: „Šjor Frane, brani!“

A Luka Kaliterna je kao vratar, veliki trener i strateg, dok ponavlja batude iz barba Lukine nogometne doktrine: „Ne igra onaj igrač koji ima balun, nego onaj koji ga nema“, ili onu: „Kad se branimo, skupimo se, a kad napadamo, raširimo se.“

Duje je hajdučko biće koje je sve dalo voljenom klubu i gradu. Njemu je i Rico umro na rukama, bacivši krv, nakon što je utkao sebe u veliku pobjedu „bijelih“.

Kaliterne su s Bačvica, gdje danas imamo ulicu – Prilaz braće Kaliterna. Tamo blizu Toća, di smo se i infiltrirali hajdukologijom, slušajući priče starijih nogometnih zanesenjaka.

Tako je Mustafa Nadarević ovom gradu i Dalmaciji podario Duju, najljepši lik dramske hajdukologije. Tako i danas volimo pogledati „Velo misto“, tako smo bili klub grada, naroda, težaka i gospode. Nadamo se, i ostali.