Šest dana triježnjenja na Bilicama nakon što je pijan pokušao pobjeći policiji u Trogiru

U zatvor je predan 33-godišnjak kojemu su policijski službenici u subotu tijekom kontrole izdali naredbu da zaustavi vozilo kada su uočili vozilo koje se kretalo u zabranjenom smjeru na području Trogira. Vozač se odbio zaustaviti, a kada je zaustavljen utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola radi čega je očito imao namjeru pokušao policiji.

Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,10 g/kg. Uhićen je. Zadržan do otrježnjenja i odveden na sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču koji je do sada kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od šest dana nakon čega će se provesti prekršajni postupak i biti čemu izrečena kazna.