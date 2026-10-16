Serijski provalnik harao Splitom i Podstranom: U četiri mjeseca čak 16 kaznenih djela, krao novac, mobitele i alkohol

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za čak 16 kaznenih djela protiv imovine počinjenih na području Splita i Podstrane. Prema policijskim informacijama, osumnjičeni je tijekom četiri mjeseca provaljivao u ugostiteljske objekte, parkirne automate i samoposlužne uređaje, odnoseći novac, mobitele, novčanike i alkoholna pića.

Istraživanje su zajednički proveli policijski službenici Druge i Prve policijske postaje Split, a utvrđena je osnovana sumnja da je muškarac od srpnja do listopada 2026. počinio 14 teških krađa i dvije teške krađe u pokušaju.

Provaljivao u kafiće i automate, odnosio sve što je mogao

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u svim slučajevima koristio sličan način djelovanja.

Uporabom različitih predmeta i fizičke snage nasilno je otvarao ugostiteljske objekte, uređaje za naplatu parkiranja i samoposlužne aparate.

Iz njih je, sumnja policija, odnosio ladice blagajni, žetonjere s novcem, konobarske novčanike, mobitele, napojnice i alkoholna pića.

Provale su se ponavljale tijekom četiri mjeseca, a na meti su mu bili objekti i uređaji na području Splita i Podstrane.

Iz parkirnih automata ukrao žetonjere vrijedne više od 1800 eura

Policija sumnja da je 42-godišnjak provalama u samoposlužni aparat i uređaje za naplatu parkiranja otuđio tri žetonjere s novcem.

Ukupna materijalna vrijednost ukradenih žetonjera i novca premašuje 1800 eura.

Osim dovršenih provala, istražitelji ga povezuju i s dva pokušaja provale u uređaje za naplatu parkiranja.

Vlasnike ugostiteljskih objekata oštetio za više od 7000 eura

Još veću štetu, prema policijskim sumnjama, počinio je provaljujući u ugostiteljske objekte.

Tijekom tih krađa uzimao je novčanike, napojnice, ladice blagajni, mobilne telefone i različita alkoholna pića.

Policija procjenjuje da su vlasnici ugostiteljskih objekata na taj način oštećeni za više od 7000 eura.

Prema navedenim iznosima, materijalna vrijednost ukradenih predmeta i novca u svim slučajevima zajedno premašuje 8800 eura.

Slijedi kaznena prijava za 16 kaznenih djela

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će protiv 42-godišnjaka podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Tereti ga se za 14 kaznenih djela teške krađe, od kojih je jedno kvalificirano prema članku 229. stavku 3. točki 1. Kaznenog zakona, te za dva pokušaja teške krađe.

Policija je tako povezala ukupno 16 kaznenih djela počinjenih tijekom razdoblja od srpnja do listopada na području Splita i Podstrane.