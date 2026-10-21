Serijska krađa u Dalmaciji: Provaljivao je gdje je stigao, krao čak i hranu

Policijski službenici Policijske postaje Ston i Policijske postaje Metković dovršili su koordinirano kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za čak osam kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području doline Neretve i Dubrovačkog primorja.

Prema rezultatima policijskog istraživanja, muškarac se sumnjiči za četiri teške krađe, jedan pokušaj teške krađe, dvije krađe te jedno produljeno kazneno djelo krađe kojim su oštećene dvije osobe.

Osumnjičeni je, kako navodi policija, provaljivao u stambene i poslovne objekte iz kojih je odnosio različite predmete, među kojima su bili alat, strojevi, torbe s osobnim stvarima, ali i prehrambeni proizvodi.

Njegovom nizu provala kraj je došao u ponedjeljak, 19. listopada, kada je tijekom večernjih sati zatečen i uhićen na mjestu provale u Topolom.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem policija ga je povezala s još sedam kaznenih djela protiv imovine, čime je rasvijetljeno ukupno osam slučajeva.

Protiv 54-godišnjaka policija podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.