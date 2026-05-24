Serija krađa u jednom danu: Nestali novac iz kuće i kafića, ukraden i bicikl

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana evidentirane su jedna teška krađa i dvije krađe, izvijestila je policija.

Najveća materijalna šteta zabilježena je u Polači, gdje je u petak, 23. svibnja, nepoznati počinitelj iz obiteljske kuće u vlasništvu 71-godišnjaka na drzak način otuđio novac. Šteta se procjenjuje na više tisuća eura.

Krađa je zabilježena i u Zadru, na gradskom predjelu Ričine, gdje je u subotu nepoznati počinitelj otuđio bicikl u vlasništvu 41-godišnjaka. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

U Zadru na Brodarici nepoznati počinitelj je u petak iz ugostiteljskog objekta otuđio je novac, a šteta je procjenjena na više stotina eura.

Policija protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide kako bi ih otkrila.

U istom razdoblju na području PU zadarske evidentirano je i pet prometnih nesreća. U njima su četiri osobe zadobile ozljede koje zasad nisu okvalificirane.