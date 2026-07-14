Sergej Jakirović dovodi još jednog Hrvata u Hull City

Sergej Jakirović uskoro će ponovno surađivati s Marcom Pašalićem. Kako doznaje Index, hrvatski reprezentativac prelazi u Hull City, gdje će se priključiti bivšem treneru Rijeke, koji je ovog ljeta preuzeo engleski klub.

Hull će za 25-godišnjeg krilnog napadača isplatiti odštetu Orlando Cityju, s kojim je Pašalić ugovorom bio vezan do kraja 2027. godine. Prema dostupnim informacijama, transfer bi trebao iznositi najmanje sedam milijuna eura, uz mogućnost dodatnih bonusa koji bi ukupnu vrijednost mogli povećati. Službena potvrda očekuje se uskoro.

Pašalić i Jakirović već su surađivali na Rujevici početkom sezone 2023./24., prije nego što je Jakirović preuzeo Dinamo. Nakon njegova odlaska, Pašalić se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača Rijeke, što mu je početkom 2025. donijelo transfer u američki Orlando City vrijedan 4,8 milijuna eura.

U međuvremenu se izborio i za mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu bio je u početnoj postavi protiv Paname, dok je u susretima protiv Gane i Engleske ulazio s klupe.

Za Orlando City odigrao je ukupno 52 utakmice te upisao 17 pogodaka i šest asistencija.

Dolaskom Pašalića Jakirović će i dalje imati hrvatskog nogometaša u svlačionici Hulla. Naime, klub je ovog ljeta ostao bez vratara Ivora Pandura, koji je nakon odlične sezone prodan Rangersu u transferu vrijednom sedam milijuna eura.