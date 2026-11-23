Problem zbrinjavanja otpadnih voda na zadarskim otocima ponovno je došao u fokus nakon što je najavljeno da bi Grad Zadar tijekom 2027. godine mogao sufinancirati nabavu i ugradnju kućnih biopročišćivača. Takvu mogućnost najavio je gradonačelnik Šime Erlić, posebno za naselja u kojima bi gradnja klasične kanalizacijske mreže bila teško izvediva ili preskupa. Riječ je o temi koja izravno dotiče svakodnevni život otočana, ali i stanje okoliša na područjima koja su posebno osjetljiva.

Povod za otvaranje teme bio je istup vijećnika Denisa Barića na sjednici Gradskog vijeća, gdje je upozorio da stanovnici pojedinih otoka nemaju organiziranu uslugu pražnjenja septičkih jama. Prema njegovim tvrdnjama, u takvim okolnostima ponekad se poseže za rješenjima koja nisu u skladu s propisima. Time je u prvi plan došlo pitanje koje je dugo poznato, ali se sada ponovno pokušava riješiti kroz kombinaciju komunalnih i financijskih mjera.

Kratkoročno rješenje je zbrinjavanje postojećeg sadržaja septičkih jama

Jedna od opcija o kojoj se govori odnosi se na prihvat sadržaja septičkih jama na postojećim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području Zadarske županije. Kao jedna od mogućnosti spominje se i uređaj na Ždrelcu, no prije bilo kakve realizacije treba utvrditi ima li takav sustav dovoljan kapacitet i tehničke uvjete za redovito prihvaćanje dodatnih količina. To uključuje i pitanje organizacije prijevoza, dostupnosti ovlaštenih prijevoznika i troškova cijelog procesa.

Takav model mogao bi pomoći u kratkom roku, ali ne predstavlja potpuno rješenje ako ne postoji stabilan sustav redovitog zbrinjavanja i kontrole. Upravo zato tema ne završava na logistici pražnjenja septičkih jama, nego otvara šire pitanje komunalne infrastrukture na otocima. Za mnoge stanovnike to nije samo ekološki problem, nego i dodatni financijski teret koji proizlazi iz života izvan velikih komunalnih sustava.

Dugoročno se razmatraju kućni biopročišćivači

Dugoročniji smjer koji se spominje odnosi se na poticanje kućanstava da ugrade individualne sustave za pročišćavanje otpadnih voda. Takve mogućnosti predviđene su i širim državnim okvirom temeljenim na Zakonu o otocima, što znači da gradska najava nije izmišljanje potpuno nove mjere, nego uklapanje u već postojeći model koji bi lokalna samouprava mogla dodatno poduprijeti. U teoriji, to može biti razumno rješenje za naselja gdje je gradnja pune kanalizacijske mreže teško provediva.

Ipak, za sada nisu poznati najvažniji praktični elementi. Nije potvrđeno koliki bi bio iznos potpore, koliko bi korisnika moglo biti obuhvaćeno i kada bi eventualni javni poziv mogao biti raspisan. Zbog toga najavu ne treba predstavljati kao otvoren program na koji se građani već mogu prijavljivati, nego kao smjer koji gradska uprava najavljuje za sljedeću godinu.

Ovo je tema koja nadilazi samo Zadar

Priča o otpadnim vodama na zadarskim otocima ima i širi dalmatinski kontekst. Mnoge otočne sredine, uključujući one na području Splitsko-dalmatinske županije, godinama se suočavaju sa sličnim problemima. Upravo zato ova tema može biti dobar povod da se provjeri kakvo je stanje na Braču, Hvaru, Visu i Šolti, postoje li slične inicijative pomoći i koliko su lokalne zajednice uopće blizu održivom rješenju.