Sep odgovorio Biliću na provokaciju: Na vaganje u Zagrebu stigao sa šalom Bad Blue Boysa

Atmosfera pred FNC 33 u Zagrebu dodatno se zagrijala samo dan prije velikog okršaja Hrvoja Sepa i Ante Bilića. Nakon što je splitski borac prije nekoliko dana u svoje provokacije uključio Bad Blue Boyse i Torcidu, Sep mu je na ceremonijalnom vaganju odgovorio bez puno riječi – na pozornicu je izašao sa šalom Bad Blue Boysa.

Dvojica iskusnih hrvatskih boksača susrest će se u subotu u zagrebačkoj Areni. Borba će se održati prema pravilima ultimate boxinga, u catchweight kategoriji do 79,4 kilograma. Riječ je o boksačkom obračunu s malim MMA rukavicama, a njihov meč jedan je od ukupno 11 na programu FNC-a 33.

Bilić žestoko provocirao Sepa

Napetosti su dodatno porasle još na konferenciji za medije, kada je Bilić u najavi meča žestoko prozvao svog protivnika.

– Nema on nikakve prednosti. On uopće nije ni muškarac, pogledajte samo kako priča, kao da je kakva žena. Prebit ću ga kao mačku. Isto kao što su prije dvije godine Bad Blue Boysi došli u Split, na Pujanke, pa su se razbježali. Torcida ih je sačekala i prebila ih kao mačke, tako ću i ja njega – poručio je Bilić.

Referirao se pritom na sukob pripadnika Torcide i Bad Blue Boysa na splitskim Pujankama u svibnju 2025. godine. Kazao je i kako ga ne zabrinjava činjenica da će se protiv Sepa boriti pred zagrebačkom publikom.

Sep tada nije uzvratio istom mjerom. Bilićeve izjave opisao je kao pokušaj privlačenja pažnje i provociranja protivnika, što smatra dijelom borilačkog sporta.

– Pokušava doći do pažnje, naravno pokušava isprovocirati protivnika, što pozdravljam. Nemam problema s tim. Tko je veće muško ili tko je dovoljno muško da povede u ovom meču, to ćemo vidjeti. Ali ja znam, sigurno neću ići unatrag – rekao je Sep.

Na vaganje donio šal Bad Blue Boysa

Odgovor je ipak stigao na posljednjem ceremonijalnom vaganju. Sep se pred Bilićem i okupljenom publikom pojavio sa šalom Bad Blue Boysa, čime se jasno nadovezao na riječi splitskog borca.

Njihov okršaj tako je dobio dodatnu dozu napetosti uoči ulaska u ring.

FNC 33 počinje u subotu u 19 sati u zagrebačkoj Areni. U glavnoj borbi večeri Hatef Moeil i Darko Stošić borit će se za FNC-ov naslov teške kategorije, dok je među istaknutim mečevima priredbe i dvoboj Ivana Erslana i Mirana Fabjana.