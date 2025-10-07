Senzacionalno otkriće glavatih želvi na Korčuli nije dobro završilo

Na plaži Pržina u Lumbardi na otoku Korčuli ponovno su pronađene male glavate želve (Caretta caretta), potvrdili su iz Instituta Plavi svijet. Riječ je o mladuncima koji su se izlegli iz prvog službeno dokumentiranog gnijezda ove vrste na hrvatskoj obali.

Iz Instituta navode kako je jedna od kornjačica nažalost uginula, dok su ostale pothlađene i slabe. Njihov kasni izlazak iz gnijezda, u kombinaciji s burom koja je ohladila more, čini ih sporima i ranjivima. Dodatno, jugo koje puše onemogućuje da ih morske struje odnesu prema otvorenom moru i dalje u Sredozemlje.

„Ako u idućim danima primijetite male kornjače, molimo vas da nas odmah kontaktirate kako bismo procijenili njihovo stanje i po potrebi ih prenijeli u Lošinjsko oporavilište za morske kornjače, gdje im se može pružiti stručna skrb i time povećati šanse za oporavak. Vaša dojava može im doslovno spasiti život“, poručuju iz Blue World Institutea.

Podsjetimo, prvo gnijezdo glavate želve u Hrvatskoj otkriveno je 10. rujna upravo na plaži Pržina u Lumbardi, kada je šetač Branko Ćeran uočio oko petnaest mladunaca kako odlučno klize prema moru. Snimku je poslao stručnjacima iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, čime je potvrđeno prvo dokumentirano gniježđenje ove zaštićene vrste na hrvatskoj obali.

Glavata želva, koja obitava u cijelom Sredozemlju, inače gnijezdi na obalama Grčke, Turske i Cipra. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene i porast temperature mora povećavaju mogućnost gniježđenja i u Jadranu. „Možda će se upravo neka od tih kornjačica za petnaest do trideset godina vratiti položiti jaja na plažu s koje je krenula u život“, poručuju iz Instituta Plavi svijet.

Institut apelira na građane da budu oprezni i surađuju sa stručnjacima. U slučaju da primijete male kornjače, građani bi trebali osigurati im prolaz do mora, ne dirati ih i odmah kontaktirati Institut Plavi svijet na broj 051 604 666 ili 091 567 0938, odnosno putem e-pošte na info@blue-world.org.

Plaža Pržina u Lumbardi tako je postala mjesto na kojem je ispisana nova stranica hrvatske prirodoslovne povijesti, ali i podsjetnik koliko je krhka ravnoteža jadranskog ekosustava.