Jedno od najvažnijih prapovijesnih arheoloških otkrića posljednjih desetljeća na području Splita ove je jeseni dobilo novo poglavlje. S arheološkog nalazišta u Stobreču, na kojem su otkriveni iznimno dobro očuvani ostaci naselja starog oko 3500 godina, u Arheološki muzej u Splitu premještene su dvije vrijedne brončanodobne cjeline. Riječ je o prapovijesnim pećima i strukturi koja se zasad interpretira kao manje gumno, čija ukupna procijenjena masa iznosi čak pet i pol tona. Njihovo izdvajanje iz izvornog okoliša predstavljalo je velik stručni i tehnički izazov jer je bilo potrebno sačuvati ne samo kamene i zemljane strukture nego i njihov izvorni oblik te međusobni položaj sastavnih dijelova.

Dalmacija Danas došla je u posjed stručnog izvješća na 11 stranica, popraćenog opsežnom fotodokumentacijom, koje detaljno opisuje sve faze ovog nesvakidašnjeg pothvata. Od izrade posebnih zaštitnih školjki i bušenja zemlje ispod arheoloških nalaza, preko konstrukcijskog osiguravanja čeličnim cijevima, do podizanja kranskom dizalicom i transporta u muzejski depo, radilo se o nizu precizno izvedenih postupaka kojima je cilj bio sačuvati vrijednu baštinu za buduće generacije.

Tri tjedna zahtjevnih radova

Radovi su trajali od 15. listopada do 6. studenoga 2026. godine, a izveo ih je splitski obrt ARS MATERIAE pod vodstvom magistra konzervacije i restauracije Siniše Bizjaka, koji je ujedno autor izvješća sastavljenog 11. studenoga. Zahvat je proveden prema prethodno izrađenom stručnom prijedlogu i odobrenju Ministarstva kulture i medija, odnosno Područnog konzervatorskog ureda Split, izdanom 16. listopada ove godine. Vrijedi istaknuti i konstruktivnu suradnju investitora, tvrtke Arrivée d.o.o., koja je kao naručitelj ovoga zahtjevnog zahvata pridonijela očuvanju iznimno vrijedne stobrečke arheološke baštine.

Veću arheološku cjelinu predstavlja prapovijesno gumno, promjera oko 280 centimetara i procijenjene mase približno tri i pol tone. Drugu, pravokutnu cjelinu čine prapovijesne peći sačuvane unutar zajedničkog zemljanog bloka dimenzija 280 puta 160 centimetara, ukupne procijenjene mase oko dvije tone. Obje strukture bile su posebno osjetljive jer nisu imale čvrstu nosivu podlogu koja bi omogućila njihovo jednostavno podizanje, a na pojedinim dijelovima uočene su pukotine, rastresita zemlja i slabije povezani rubovi. Njihovo premještanje bez temeljite prethodne pripreme moglo je dovesti do raspadanja struktura koje su na stobrečkom poluotoku preživjele više od tri tisućljeća.

Izradili posebne zaštitne školjke prema obliku prapovijesnih nalaza

Nakon detaljnog pregleda, izmjere i fotografskog dokumentiranja zatečenog stanja, stručnjaci su odredili granice zemljanih blokova koji će biti izdvojeni s nalazišta. Površine obiju cjelina najprije su prekrili geotekstilom i zaštitnom polietilenskom folijom, a potom su izradili posebne stakloplastične školjke prilagođene obliku svakog pojedinog nalaza. Te su svojevrsne zaštitne kape obuhvatile gornje i bočne površine arheoloških struktura kako bi se spriječilo osipanje zemlje i pomicanje fragmenata tijekom kasnijih faza zahvata.

Posebno se vodilo računa o tome da sintetički materijali korišteni pri izradi školjki ne dođu u izravan dodir s izvornim arheološkim materijalom. Tako je omogućeno njihovo naknadno uklanjanje nakon što cjeline budu trajno stabilizirane. Zaštitne školjke nisu bile predviđene za preuzimanje težine višetonских blokova, nego isključivo za očuvanje njihova oblika i površinske strukture, dok je za samo podizanje trebalo osmisliti zaseban nosivi sustav.

Ispod baštine stare 3500 godina postavili čeličnu konstrukciju

Jedna od tehnički najzahtjevnijih faza zahvata bilo je vodoravno bušenje zemlje neposredno ispod arheoloških cjelina. Izrađivani su prolazi promjera oko šest centimetara, pri čemu se brzina bušenja prilagođavala sastavu tla, a na mjestima na kojima se nailazilo na kamenje radovi su zahtijevali dodatne ručne intervencije. U tako pripremljene otvore postupno su umetane čelične cijevi vanjskog promjera 48,3 milimetra, koje su formirale gustu nosivu rešetku ispod svakog zemljanog bloka.

Krajevi cijevi potom su zavareni za vanjske nosive elemente, a konstrukcija je na pojedinim mjestima dodatno ojačana. Na taj je način stvoren sustav koji je omogućio postupno preuzimanje težine arheoloških cjelina, ravnomjernu raspodjelu opterećenja i njihovo odvajanje od podloge na kojoj su se nalazile tisućama godina. Fotografije iz izvješća svjedoče o složenosti postupka, tijekom kojeg su se istodobno morali primjenjivati suvremeni konzervatorski postupci i rješenja kakva se susreću u građevinarstvu i strojarstvu.

Nakon što je završeno konstrukcijsko osiguravanje, pristupilo se pažljivom odvajanju blokova od okolnog tla. Prije konačnog premještanja izvedeno je probno podizanje obiju cjelina za svega nekoliko centimetara, korištenjem ručnih hidrauličkih dizalica. Tijekom tog postupka stručnjaci su pratili ponašanje čelične konstrukcije, eventualno savijanje nosivih elemenata te moguću pojavu novih pukotina ili osipanja arheološkog materijala.

Prapovijesni nalazi sada su u Arheološkom muzeju u Splitu

Nakon uspješno provedenih priprema, obje arheološke cjeline podignute su kranskom dizalicom, ukrcane na kamion i prevezene u depo Arheološkog muzeja u Splitu, gdje su prethodno pripremljene posebne prihvatne podloge. Prema zaključcima stručnog izvješća, obje su cjeline uspješno izdvojene s nalazišta, pri čemu su sačuvani njihov osnovni oblik i međusobni položaj sastavnih dijelova. Time je završena jedna od najosjetljivijih faza fizičkog očuvanja ovih vrijednih svjedočanstava života na području današnjeg Stobreča u brončanom dobu.

Međutim, posao konzervatora time nije završen. Nakon smještaja u muzejski depo uočene su lokalne šupljine između donjih dijelova blokova i prihvatnih podloga, zbog čega je predviđena njihova dodatna stabilizacija. Autor izvješća preporučuje izradu trajnih čeličnih nosivih konstrukcija s bočnim stranicama i industrijskim kotačima velike nosivosti, popunjavanje međuprostora odgovarajućom zemljom, po mogućnosti s izvornog lokaliteta, te postupno uklanjanje privremenih zaštitnih školjki.

U mjesecima nakon uklanjanja zaštite bit će posebno važno pratiti temperaturu, relativnu vlažnost zraka, eventualnu pojavu kondenzacije, razvoj mikroorganizama i stanje samih struktura. Cilj je omogućiti kontrolirano isušivanje zemljanog materijala i stvoriti uvjete za dugoročno očuvanje nalaza, ali i njihovu eventualnu buduću prezentaciju javnosti.

Jedno od najbolje očuvanih prapovijesnih nalazišta u Hrvatskoj

Podsjetimo, Dalmacija Danas u listopadu je objavila veliku reportažu o iznimnim arheološkim otkrićima u Stobreču, o kojima nam je govorila voditeljica istraživanja, arheologinja Marina Ugarković Džafić s Instituta za arheologiju. Istraživanja započeta 2024. godine donijela su materijalne dokaze o postojanju naselja na stobrečkom poluotoku znatno prije nastanka helenističkog Epetija. Najraniji zasad datirani nalazi sežu okvirno do 1500. godine prije Krista, a posebnost nalazišta predstavlja iznimna očuvanost dijela brončanodobnog naselja, s ostacima nastambi, komunikacijom između njih, pećima, glinenim podnicama, keramikom, oruđem i brojnim drugim tragovima svakodnevnog života.

Upravo činjenica da su sačuvane čitave naseobinske strukture, a ne samo pojedinačni predmeti, svrstava Stobreč među posebno vrijedne prapovijesne lokalitete u Hrvatskoj. Njihova očuvanost omogućava istraživačima da rekonstruiraju pojedine aspekte svakodnevice zajednice koja je na ovom dijelu jadranske obale živjela prije otprilike tri i pol tisućljeća.

Ministarstvo kulture i medija u odgovoru Dalmaciji Danas sredinom listopada otkrilo je da je na stobrečkom lokalitetu za prezentaciju arheološke baštine predviđeno približno 3000 četvornih metara, dok bi na dodatnih 2500 četvornih metara potencijalno bila moguća gradnja, ovisno o rezultatima istraživanja. Najavljena je i digitalna prezentacija brončanodobnog naselja korištenjem trodimenzionalnih modela, računalnih simulacija i virtualne stvarnosti, kao i fizičko očuvanje najznačajnijih brončanodobnih struktura u splitskom muzeju.

Premještanjem peći i gumna prvi je konkretan dio tog plana sada ostvaren. Ostaje vidjeti kada će i na koji način javnost moći vidjeti originalne nalaze te kako će u konačnici izgledati prezentacija arheološke baštine na samom stobrečkom poluotoku. Riječ je, u svakom slučaju, o jedinstvenoj prilici da Split dobije sadržaj koji će njegovu povijest široj javnosti približiti daleko izvan dobro poznatih okvira antičkog Epetija, Salone i Dioklecijanove palače.