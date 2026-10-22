SENZACIJA U NEW YORKU! Carski torzo iz Salone prodan za čak 34,2 milijuna dolara, troje ponuđača vodilo žestoku bitku!

Gotovo dvije tisuće godina star mramorni torzo rimskog cara iz antičke Salone prodan je na aukciji kuće Sotheby's u New Yorku, održanoj 21. listopada 2026. godine. Prema iznosu navedenom na snimci nadmetanja koju je danas objavila aukcijska kuća, cijena je dosegnula nevjerojatnih 34,2 milijuna američkih dolara. Riječ je o iznosu koji višestruko nadmašuje procjenu od 8 do 12 milijuna dolara, koliko je Sotheby's očekivao prije početka prodaje.

Događaj je privukao veliku pozornost zbog iznimne umjetničke i povijesne vrijednosti skulpture koja potječe s područja današnjeg Solina. Torzo je bio jedan od glavnih predmeta prestižne aukcije Magnum Opus, koja je okupila umjetnine i povijesne predmete iz različitih razdoblja.

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Troje ponuđača borilo se za skulpturu iz Dalmacije

Posebno zanimljivu snimku Sotheby's je objavio na svojem službenom Instagram profilu. Na njoj se može pratiti intenzivno nadmetanje troje sudionika, koji su podizanjem ponuda povećavali cijenu antičkog spomenika.

Završna uspješna ponuda, prema snimci, pripala je ženskoj sudionici nadmetanja. Međutim, zasad nije poznato je li licitirala u vlastito ime ili zastupala drugog kupca.

Sotheby's još nije u javno dostupnim rezultatima koje smo pregledali potvrdio pojedinačni iznos prodaje, pa ostaje provjeriti predstavlja li navedenih 34,2 milijuna dolara konačnu cijenu s aukcijskim naknadama.

Prije dvije tisuće godina krasio je središte Salone

Torzo je nastao tijekom prve polovice prvog stoljeća poslije Krista, u vrijeme julijevsko-klaudijevske dinastije. Prema Sotheby'sovim stručnjacima, monumentalna skulptura izvorno je bila postavljena u jednom od dvaju hramova na sjeveroistočnom dijelu foruma antičke Salone, tadašnjeg važnog središta rimske provincije Dalmacije.

Izrađena je od kvalitetnog parskog mramora, a prikazuje cara u raskošno ukrašenom vojničkom oklopu. Među brojnim reljefnim motivima posebno se ističe prikaz boga Sola, rimskog božanstva Sunca, u četveropregu. Dekoracija oklopa simbolizirala je vojnu moć, božansku zaštitu i autoritet rimskog cara.

Premda se skulptura često povezuje s carem Augustom, odnosno Oktavijanom, njezin identitet nije definitivno utvrđen. Mogla je predstavljati i nekog drugog vladara julijevsko-klaudijevske dinastije.

Godine 2010. prodan za 7,36 milijuna dolara

Zanimljivo je da se torzo već našao na Sotheby'sovoj aukciji 2010. godine, kada je prodan za približno 7,36 milijuna dolara. Ako se potvrdi novi iznos od 29,2 milijuna dolara, njegova bi prodajna vrijednost bila gotovo četiri puta veća nego prije šesnaest godina.

Tijekom proteklih godina skulptura je bila izlagana u vodećim američkim muzejima, uključujući Metropolitan Museum of Art u New Yorku i Getty Museum u Los Angelesu.

Nova prodaja ponovno je usmjerila pozornost svjetske javnosti na iznimnu antičku baštinu Salone, jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj. Za sada nije poznat identitet krajnjeg kupca, kao ni hoće li monumentalni torzo ostati dostupan javnosti ili će završiti u zatvorenoj privatnoj zbirci.