Senzacija s Korčule: Otkriveno prvo gnijezdo glavate želve u Hrvatskoj

Prvi put je službeno dokumentirano gniježđenje ugrožene glavate želve (Caretta caretta) na na hrvatskoj obali.

Nevjerojatan prizor zbio se na otoku Korčuli, a ovo otkriće predstavlja prekretnicu u praćenju ove zaštićene vrste u Jadranu, piše Institut Plavi svijet.

Čudesan prizor na plaži Pržina

Sve se odigralo 10. rujna, kada je gospodin Branko Ćeran tijekom šetnje pješčanom plažom Pržina u Lumbardi ugledao petnaestak malih kornjača kako se odlučno kreću prema moru. Iako iznenađen, prisebno je snimio ovaj rijedak događaj i snimku proslijedio stručnjacima u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju (HPM), čime je osigurao prvi čvrsti dokaz o gniježđenju glavate želve u Hrvatskoj.

Stručnjaci pojašnjavaju kako je pojava mladunaca usred dana, oko 15 sati, neuobičajena. Morske kornjače obično iz gnijezda izlaze noću ili u zoru kako bi izbjegle predatore i visoke temperature.

Međutim, kako je sezona gniježđenja na izmaku, a temperatura pijeska niža, malene želve iskoristile su prvu priliku. Ni kiša ni valovi nisu ih omeli na putu prema moru, a cijela je avantura trajala svega desetak minuta.

Gniježđenje u Jadranu sve češća pojava

Glavata želva kozmopolitska je vrsta koja obitava u cijelom Sredozemlju, pa tako i u Jadranu. Glavna gnijezdilišta nalaze se u istočnom Mediteranu, ponajviše u Grčkoj, Turskoj i na Cipru. Znanstvenici su analizom DNK utvrdili da većina želvi koje borave u Jadranu potječe upravo s grčkih gnijezdilišta.

Iako su gniježđenja u Jadranu dosad bila rijetkost, posljednjih godina bilježi se sve veći broj gnijezda u Albaniji, Crnoj Gori i Italiji. Gnijezdo otkriveno kod Venecije čak predstavlja najsjevernije zabilježeno gniježđenje ove vrste.

Stoga su stručnjaci očekivali da je samo pitanje vremena kada će prvo gnijezdo biti potvrđeno i u Hrvatskoj, unatoč tome što dugogodišnja istraživanja do sada nisu pronašla dokaze.

Kako pomoći? Važan poziv građanima

Pojava gnijezda na našoj obali postaje sve izglednija, stoga stručnjaci pozivaju građane na oprez. Ako tijekom ljeta na pješčanim plažama primijetite tragove koji podsjećaju na prolazak malog gusjeničara, fotografirajte ih i prijavite točnu lokaciju. To će omogućiti stručnjacima da provjere radi li se o pokušaju gniježđenja.

Izuzetno je važno upamtiti: gnijezdo se ni u kojem slučaju ne smije iskopavati niti otvarati! Ako pak naiđete na tek izlegle kornjačice, osigurajte im nesmetan put do mora, fotografirajte ih i dojavite nadležnim službama. Možda se upravo neka od njih za 15 do 30 godina vrati položiti jaja na istu plažu s koje je krenula u život.

Sva opažanja, kao i pronalazak ozlijeđene kornjače, možete dojaviti Institutu Plavi svijet na broj 051 604 666 ili putem e-maila info@blue-world.org.