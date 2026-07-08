Senzacija na Wimbledonu: Teniski svijet ovo nije vidio još od Gorana Ivaniševića

Britanski tenisač Arthur Fery plasirao se u polufinale Wimbledona nakon što je u četvrtfinalu uvjerljivo svladao Talijana Flavija Cobollija sa 6-4, 7-6 i 6-0. Time je 23-godišnjak postao prvi tenisač koji je s pozivnicom stigao do polufinala nekog Grand Slama još od Gorana Ivaniševića i njegova legendarnog osvajanja Wimbledona 2001. godine, piše Telegram.

Ivanišević je prije 25 godina ispisao jednu od najvećih priča u povijesti sporta kada je kao 125. igrač svijeta, zahvaljujući pozivnici organizatora, osvojio Wimbledon i postao jedini osvajač Grand Slama kojem je to uspjelo kao wildcardu. Od tada nijedan tenisač s pozivnicom nije uspio dogurati ni do polufinala nekog Grand Slam turnira, sve do Feryjeva pothvata na londonskoj travi.

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Fery je 114. tenisač svijeta

Fery je u glavni turnir ušao kao 114. tenisač svijeta i prije ovog Wimbledona imao je samo dvije pobjede na Grand Slam turnirima. Njegov ovogodišnji put zato spada među najveća iznenađenja turnira. U četvrtfinalu nije ostavio puno prostora devetom nositelju Cobolliju, kojeg je nadigrao u tri seta, a posebno je impresivan bio u trećem, koji je završio bez izgubljenog gema.

Ovim rezultatom Fery je postao prvi britanski tenisač s pozivnicom koji je u Open eri stigao do polufinala Grand Slama te tek drugi wildcard u povijesti Wimbledona kojem je to uspjelo. Ujedno je i treći najslabije rangirani tenisač koji je od 1985. izborio polufinale All England Cluba.

Britanac je tijekom turnira osvojio srca domaće publike, a njegov nastup protiv Cobollija s tribina središnjeg terena pratilo je gotovo 15 tisuća gledatelja. Čestitke su mu uputili i britanski premijer Keir Starmer te princeza od Walesa Catherine, koja je njegov uspjeh nazvala inspiracijom za brojne mlade sportaše.

Zverev pa Đoković ili Sinner

Feryja u petak čeka najveći izazov karijere. Za mjesto u finalu igrat će protiv drugog nositelja Alexandera Zvereva, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Novak Đoković i Jannik Sinner. Bez obzira na ishod, Britanac je već sada ispisao povijest i podsjetio teniski svijet na nevjerojatni Goranov pohod iz 2001. godine.