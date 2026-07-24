Senzacija na stobrečkom pijesku: Kumovi srušili aktualne finaliste i napravili veliki korak prema nokaut-fazi

Ljetne večeri na Salbunu odavno su prerasle okvire običnog malonogometnog turnira. Stobrečka pržina iz godine u godinu postaje pozornica sjajnih poteza, velikih obrana, neizvjesnih utakmica i priča koje se još dugo prepričavaju.

Upravo je takvu priču donijela posljednja turnirska večer, tijekom koje su u središtu pozornosti bile domaće momčadi. Najveće iznenađenje priredili su Kumovi, koji su nakon jednogodišnje stanke svladali aktualne finaliste i viceprvake turnira, solinsku ekipu 10ka Japirko, rezultatom 2:0.

Večer domaćih momčadi

Publika je tijekom večeri pratila nastupe Kumova, stobrečki dvoboj Amigalana i Opifexa te utakmicu ekipe Ode g. Pogodaka nije bilo mnogo – u tri susreta postignuta su samo dva.

Golgeterski skromnu večer otvorila je ekipa Po baluna, koja je nakon preokreta svladala Next Please rezultatom 3:2. Tih pet pogodaka bilo je više nego u preostala tri susreta zajedno.

Ipak, rezultat večeri stigao je u dvoboju Kumova i 10ke Japirko.

Povratak momčadi koju povezuje više od baluna

Kumovi nisu samo turnirska momčad. Kako im i ime govori, njihove igrače povezuju kumstva, prijateljstva i zajednički životni trenuci, zbog čega se njihov povratak na Salbun iščekivao s posebnim zanimanjem.

Momčad su činili Lovre Vidaković Sudoper, Luka Skejić Skejo, Marko Laštro Laco, Nikola Uzinić Uzo, Marin Jović, novopečeni mladoženja Antonio Vrdoljak Vrdo i Josip Bilobrk Flexi. Zbog ozljeda su izostali Roko Babaja i Ivan Vuletić Giovanni, dok je Marko Čivić događaje pratio uz teren.

Nasuprot njima stajala je ozbiljna i provjerena momčad 10ke Japirko. Malo je tko Kumovima davao velike izglede, ali Salbun je još jednom pokazao da se ondje favoriti ne mogu unaprijed upisati kao pobjednici.

Vidaković otvorio, Laštro zaključio

Kumovi su se od početka postavili disciplinirano i strpljivo. Branili su se nisko, zatvarali prilaze vratima i čekali pogrešku protivnika.

Prvu priliku pretvorili su u vodstvo. Lovre Vidaković prepoznao je prazan prostor i udarcem sa svoje polovice pogodio za 1:0, izazvavši veliko oduševljenje među okupljenima.

Solinjani su u nastavku imali više loptu u nogama i pokušavali pronaći prolaz kroz obranu Kumova, ali domaća momčad nije gubila koncentraciju.

Konačnih 2:0 postavio je Marko Laštro. Lijepo se namjestio i zatresao mrežu za potvrdu velike pobjede i važna tri boda.

„Trčali smo koliko smo mogli“

Strijelac prvog pogotka Lovre Vidaković nakon utakmice je u šaljivom tonu opisao pripremu i proslavu velike pobjede.

– Alkohol je kumovao i prije i poslije utakmice. Prije nam je ulio malo samopouzdanja, a poslije smo imali pravi razlog nazdraviti. Između toga nekako smo uspjeli odigrati odličnu utakmicu. Rekli smo da ćemo trčati koliko možemo, a kada više nismo mogli, prepustili smo im loptu pa neka oni napadaju – našalio se Vidaković.

Pobjeda je Kumovima donijela velik korak prema nokaut-fazi, ali još važnije, vratila ih je na Salbun na najbolji mogući način.

Salbun je više od rezultata

Ovakve večeri potvrđuju zbog čega je turnir u Stobreču poseban. Rezultati, pogoci i pobjede važan su dio priče, ali Salbun živi i nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

Igrači, navijači i susjedi ostaju na klupicama uz razgovor, smijeh i druženje. Upravo u tome leži najveća vrijednost turnira – u zajedništvu, susretima i ljetnim večerima koje povezuju mjesto.

Na stobrečkom pijesku tako će se još dugo prepričavati večer u kojoj su se Kumovi vratili i odmah priredili senzaciju.