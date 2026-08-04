Senidah, Voyage, Severina, Jala Brat i Buba Corelli te Grše stižu u Vodice: Čeka se spektakl ljeta

Vodice se pripremaju za glazbeni vrhunac sezone. U manje od deset dana, jedna od najpopularnijih ljetnih destinacija na Jadranu ugostit će čak pet vodećih regionalnih glazbenih zvijezda. Senidah, Voyage, Jala Brat i Buba Corelli, Severina te Grše dio su ekskluzivnog programa “Big Five”, koji će u prvoj polovici kolovoza na pozornicu kluba La Playa dovesti izvođače koji dominiraju top-ljestvicama i rasprodaju najveće koncertne prostore.

Glazbeni maraton u četvrtak, 6. kolovoza, otvara Senidah. Jedna od najtraženijih regionalnih umjetnica u Vodice donosi prepoznatljivi zvuk i niz velikih hitova poput “Led i vatra”, “Mišići”, “Delija” i “Level”.

Publiku očekuje energičan nastup

Atmosfera se nastavlja zagrijavati već u subotu, 8. kolovoza, kada na pozornicu stupa Voyage, predvodnik novog glazbenog vala čije pjesme redovito bilježe višemilijunske preglede na digitalnim platformama. Publiku očekuje energičan nastup prožet njegovim najpopularnijim pjesmama “Balkan”, “La La La”, “Bella Hadid” i drugima.

Zbog nezapamćenog interesa i rekordnog odaziva publike s početka sezone, u ponedjeljak, 10. kolovoza, u Vodice se vraćaju Jala Brat i Buba Corelli. Regionalne trap ikone, čiji hitovi poput “Bass & Rave”, “Topovska” i “Godzilla” trenutačno vladaju domaćom Billboard ljestvicom, ponovno će nastupiti na open-air pozornici La Playe.

Sredina tjedna rezervirana je za jednu od najvećih glazbenih zvijezda regije. U srijedu, 12. kolovoza, u Vodice stiže Severina, koja nakon prošlogodišnjeg spektakularnog koncerta na istoj pozornici najavljuje još jednu večer za pamćenje. Uz dobro poznate hitove, Severina donosi i nove pjesme, među kojima se već istaknuo singl “Nisam kriva ja”, koji u kratkom roku broji stotine tisuća pregleda.

Program “Big Five” u subotu, 15. kolovoza, zaključit će popularni triljski reper Grše. Višestruki rekorder domaće Billboard ljestvice u Vodice stiže na valu uspjeha triju novih singlova - “Rio”, “Lollipop” i “Bella” te najavljuje još snažniji i energičniji nastup u odnosu na prošlu godinu.

Ulaznice za sve koncerte u sklopu programa “Big Five” dostupne su putem sustava Adriaticket, a zbog iznimno velikog interesa organizatori savjetuju pravovremenu kupnju.