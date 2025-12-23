Close Menu

Senat odlučio: Financiranje splitskog Sveučilišta nakon konzultacija s Ministarstvom

Evo detalja

Na današnjoj sjednici Senata pod drugom točkom dnevnog reda održana je rasprava o prijedlogu Odluke o raspodjeli sredstava doznačenih za osnovnu proračunsku komponentu i sufinanciranju troškova poslovanja Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2025./2026.

Sa Sveučilišta poručuju kako će realizacija odluke biti nakon konzultacija s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih s obzirom na to da se promijenio okvir, odnosno potpisan je programski ugovor.

