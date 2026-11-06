"Seljačine iz Dalmacije" imaju poruku za Hrvatsku: Pogledajte fotografiju iz svlačionice nakon rušenja Dinama

Nogometaši Jadrana Luke Ploče ponovno su zasjeli na vrh Prve NL, a nakon velike pobjede protiv druge momčadi Dinama odlučili su poslati poruku svima koji su ih podcjenjivali. Fotografija iz svlačionice, uz natpise „Seljačine iz Dalmacije”, „Nemaju pojma s modernim nogometom” i „Zalutali u ovu ligu”, brzo je privukla pozornost. Pločani su kritičarima odgovorili na najbolji mogući način – rezultatom na terenu.

Jadran Luka Ploče u petak je u Zaprešiću svladao Dinamo II rezultatom 1:0 u susretu 12. kola Prve NL. Pobjednički pogodak postigao je Nikola Marić već u sedmoj minuti, realiziravši kazneni udarac.

Ovom pobjedom momčad Miše Krstičevića stigla je do 20 bodova i ponovno preuzela prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Isti broj bodova ima Mladost Ždralovi, koja je odigrala utakmicu manje, ali ima nešto slabiju gol-razliku.

„Prepoznat će se neki... Neka pati koga smeta”

Posebnu pozornost nakon utakmice izazvala je objava Jadrana na društvenim mrežama.

Na fotografiji iz svlačionice igrači slave pobjedu držeći tri velika natpisa s porukama koje su, prema objavi kluba, ranije bile upućivane na njihov račun.

„Seljačine iz Dalmacije”, „Nemaju pojma s modernim nogometom” i „Zalutali u ovu ligu”, pisalo je na papirima koje su nogometaši ponosno pokazali pred kamerom.

Klub je fotografiju popratio kratkom, ali znakovitom porukom:

„Prepoznat će se neki... Neka pati koga smeta.”

Tako su Pločani, koji ove sezone prvi put u povijesti nastupaju u Prvoj NL, na svoj način odgovorili svima koji nisu vjerovali da se mogu ravnopravno nositi s konkurencijom.

Povratak na vrh nakon četiri utakmice bez pobjede

Jadranu ovo nije prvi dolazak na čelo ljestvice.

Pločani su vodeću poziciju držali i nakon sedmog kola, kada su na domaćem terenu minimalnim rezultatom svladali Kustošiju.

Uslijedilo je razdoblje od tri neodlučena rezultata i jednog poraza, no gostovanje kod Dinama II donijelo je povratak pobjedama i prvo mjesto.

„Naši igrači odigrali su lavovski”

Zadovoljstvo nakon susreta nije skrivao ni čelnik kluba Petrit Dulaj.

„Jako bitna pobjeda za nas. Znali smo da je Dinamo oslabljen odlaskom trenera i nedostatkom dvojice ili trojice igrača. Dobro smo ih analizirali i očito smo taj dio odradili malo bolje od njih. Ali prije svega čestitao bih našim igračima, koji su lavovski odigrali ovu utakmicu”, kazao je Dulaj.

Smatra da je Jadran mogao slaviti i uvjerljivije.

„Dinamo je imao nešto više od igre, ali po prilikama je pobjeda trebala biti uvjerljivija u našu korist. Još jednom čestitam cijeloj ekipi na čelu s trenerom Mišom Krstičevićem. Sada ćemo se koji dan odmoriti i krećemo u pripreme za završni dio polusezone, da je dočekamo na što boljoj poziciji”, dodao je.

Dinamo II bez Jerka Leke

Zagrebačka momčad u ovom je susretu bila bez trenera Jerka Leke, koji je privremeno preuzeo prvu momčad Dinama nakon odlaska Marija Kovačevića.

Leko je u četvrtak predvodio Modre do pobjede 2:0 protiv Sunderlanda, a u nedjelju ga očekuje i prvenstveno gostovanje kod Varaždina.

Za Jadran Luku Ploče, međutim, najvažniji je pogled na prvenstvenu ljestvicu. Klub koji je tek ove sezone zakoračio u drugi rang hrvatskog nogometa ponovno gleda konkurenciju s vrha.

A poruka iz svlačionice pokazuje da Pločani nisu zaboravili što se o njima govorilo na početku sezone.