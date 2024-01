SELFIE IZ ZRAKOPLOVA Stiže nam nova veleposlanica SAD-a

- Veleposlanica Rayes javlja se na dužnost. Počašćena sam i smatram privilegijem što mogu služiti svojoj zemlji - napisala je Rayes.

Objavila je fotografiju zrakoplova na aerodromu u Frankfurtu te zaokružila Zagreb na popis destinacija. Objavila je i selfie iz zrakoplova, piše 24sata.

Ambassador Rayes reporting to work. My heart is full with the honor and privilege to serve my country 🇺🇸🇭🇷. pic.twitter.com/inaSUkXImU

— Nathalie Rayes (@NathalieRayes) January 20, 2024