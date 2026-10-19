Sekunda dijelila od tragedije na autocesti kod Zadra: Splićanin osjetio miris paljevine, a onda je autu ispred njega eksplodirala guma

Poznati Splićanin Željan Rakela podijelio je neugodno i potencijalno vrlo opasno iskustvo koje je doživio vozeći motor autocestom u blizini Zadra.

Kako je napisao, tijekom vožnje najprije je osjetio miris spaljene gume te je u prvi trenutak pomislio da nešto nije u redu s gumama na njegovu motoru. Počeo je provjeravati što se događa, a onda je uslijedio šok.

„Automobil ispred mene ostao je bez prednje lijeve gume”

„Danas sam vozio autocestom u blizini Zadra kada sam osjetio miris spaljene gume. Prvo sam pomislio da nešto nije u redu s gumama na mom motoru pa sam počeo provjeravati što se događa”, napisao je Rakela.

Potom je opisao dramatičan trenutak koji je uslijedio.

„A onda, u sekundi, automobil ispred mene ostao je bez prednje lijeve gume koja je eksplodirala! Krhotine gume, plastike i stakla počele su letjeti ravno prema meni”, naveo je.

Srećom, iz svega je izašao bez ozljeda i bez štete na motoru.

„Srećom, sve me je zaobišlo. Prošao sam bez ozljeda i bez ikakve štete na motoru”, poručio je.

Upozorenje svim motoristima: „Očekujte i neočekivano”

Rakela je istaknuo da je ovu situaciju podijelio s javnošću kako bi upozorio ostale vozače motocikala da na cesti ne prijete samo zavoji, brzina ili vlastita pogreška, nego i iznenadne situacije na koje nije moguće unaprijed utjecati.

„Možete samo zamisliti kako je bilo vozaču automobila u trenutku kada se to dogodilo, ali i meni koji sam se vozio neposredno iza njega”, napisao je.

Dodao je i jasnu poruku svim motoristima:

„Zato držite siguran razmak, budite maksimalno koncentrirani i uvijek ostavite dovoljno prostora za reakciju. Nikada ne znate što vas čeka iza sljedećeg vozila.”

„Danas sam imao sreće”

Na kraju svoje objave Rakela je poručio da je ovoga puta imao sreće, ali i još jednom podsjetio koliko su vozači motocikala ranjivi u prometu.

„Danas sam imao sreće. Čuvajte sebe i druge. Na motoru nemamo karoseriju koja će nas zaštititi!”