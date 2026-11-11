Seks skandal na zagrebačkom fakultetu?! Studenticu potajno snimali u ženskom WC-u

"Nažalost, obavještavamo vas da je na Fakultetu ponovno zabilježen incident u prostoru ženskog WC-a, u kojem je jedna osoba neovlašteno snimala drugu osobu." Tako glasi dio maila koji je Uprava zagrebačkog Filozofskog fakulteta jutros poslala svojim studentima i zaposlenicima, piše Jutarnji list.

Situacija je gora time što u mailu navode da je do sličnog incidenta došlo i u siječnju ove godine.

"Iako je osoba prijavljena policiji te je pokrenut stegovni postupak, molimo vas za pojačan oprez te da svako sumnjivo ponašanje odmah prijavite djelatnicima na porti, koji će postupiti prema dogovorenoj proceduri", navode u mailu koji su poslali na zajedničku mailing listu Fakulteta.

Iz Studentskog zbora za Jutarnji list potvrđuju da je osoba koja je sada neovlašteno snimala drugu studenticu te za njega od Uprave traže privremenu suspenziju.

"Uprava Fakulteta nas nije izravno informirala o navedenim slučajevima uznemiravanja, već smo za njih, kao i ostatak fakultetske javnosti, saznali iz obavijesti Uprave upućene studentima i zaposlenicima Fakulteta putem mailing-liste. Te događaje smatramo iznimno ozbiljnima i neprihvatljivima te smo svjesni zabrinutosti koju su izazvali među studenticama i studentima", navode u priopćenju za Jutarnji.

Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, radi se o istom studentu koji je studentice u WC-u snimao i prije nešto manje od godinu dana. O tome o kakvom je snimanju riječ, je li student ušao u WC i snimao mobitelom ili kamerom, ne znamo.

Upravi Fakulteta poslali su službeni upit o cijelom slučaju, kao i zagrebačkoj policiji te će njihov odgovor objaviti naknadno.